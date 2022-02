El Gobierno se asegura la aprobación de la reforma laboral tras conseguir el voto a favor del PDeCAT y UPN

El Gobierno, tras mucho sudar, conseguirá sacar adelante la reforma laboral, el gran proyecto de la vicepresidenta Yolanda Díaz para esta legislatura. La coalición ha cerrado este miércoles los votos a favor del PDeCAT y de UPN, que aseguran una mayoría suficiente para el Ejecutivo.

El PDeCAT ha avanzado que apoyará mañana la reforma laboral y votará a favor, con lo que el Ejecutivo tiene garantizados 174 síes y dependería de la decisión de los dos diputados de UPN para poder alcanzar la mayoría de 176 en el caso de que ERC mantenga su rechazo. Los cuatro diputados del PDeCAT se sumarán a los del PSOE, UP, Cs, Más País, Compromís, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Teruel Existe y PRC, pero suman un número de escaños menor (174) que si ERC, PNV y UPN se alinean con los votos negativos de PP, Vox, JxCAT, EH Bildu, BNG, la Cup y Foro Asturias y el exdiputado de Cs Pablo Cambronero (ahora en el Grupo Mixto) (175). PDeCAT apoyará la reforma laboral junto al UPN asegurando el 'sí'.



El presidente de UPN, Javier Esparza, ha anunciado su 'sí' con "convencimiento" y por "responsabilidad y sentido de Estado". Y desarrolló su posición: "Lo cómodo era votar 'no'. Pero lo imprescindible para traer prosperidad es votar 'sí'", ha anunciado este miércoles en rueda de prensa, donde ha asegurado que "si esta reforma no se aprueba, pierde España".

Esparza ha recordado que la Unión Europea "puso como condición para que llegaran una parte de los fondos aprobar esta reforma y hacerlo de forma pactada con la patronal y los sindicatos", que han llegado a un acuerdo "de mínimos pero suficiente para mejorar la empleabilidad y la de nuestro mercado de trabajo", ha añadido. Tras subrayar que "es evidente que el Partido Socialista no merece" el apoyo de UPN, ha remarcado que "España y Navarra siempre lo van a tener" y que, con sus luces y sombras" la reforma "es positiva para España y Navarra".

"Sin el apoyo de UPN, no se aprobaría, y pondríamos en riesgo la llegada de los fondos de la Unión Europea, que nos tienen que servir para hacer frente a la recuperación económica, y tiraríamos por la borda un acuerdo histórico entre los sindicatos más representativos de este país y la patronal", ha subrayado.

En respuesta a los periodistas, ha asegurado que esta decisión se ha "meditado mucho" y se ha tomado "pensando en lo mejor para los ciudadanos". Respecto a si esta postura podría suponer una brecha entre sus socios de Navarra Suma, ha contestado que los partidos que componen la coalición en todo momento han sido conscientes de que en el Congreso tienen "libertad de voto" y que "cada uno podría adoptar la posición que quisiera", y ha mostrado su "respeto" ante la postura de sus compañeros de coalición, Ciudadanos y el Partido Popular.

También en respuesta a los periodistas ha añadido que "no aprobar la reforma laboral no iba a suponer que cambie el Gobierno en España, que caiga este Gobierno", y que cualquier "escenificación" en ese sentido "no se ajusta con la realidad".