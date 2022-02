Es un procedimiento muy extendido en el mundo y gracias a él miles de parejas a lo ancho y largo del globo han podido satisfacer su necesidad de concebir y ampliar la familia. No obstante, su regulación es inversamente proporcional a la demanda que suscita. Actualmente, en los Países Bajos, la ley prohíbe la donación anónima, pero no existen más que algunas directrices no vinculantes sobre el límite de hijos por donante, fijo en 25, y la donación en más de una clínica del país no deja ser una recomendación sanitaria. En otros países como Francia, Alemania o Dinamarca las condiciones son más estrictas.