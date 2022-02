El Juzgado de Instrucción número 2 de Palma ha exculpado al tiktoker mallorquín Naim Darrechi de un presunto delito de odio y de otro contra la libertad sexual al entender "que los hechos no revisten caracteres de delito" y que "no reúnen los requisitos establecidos jurisprudencialmente", según dicta el auto.

IBDONA (Instituto Balear de la Mujer) y el Govern presentaron una querella, ahora archivada, contra el joven tras sus declaraciones en una entrevista que se hizo viral en las que afirmaba que engañaba a las mujeres para mantener relaciones sexuales con ellas sin preservativo, inventándose una supuesta intervención quirúrgica. "Yo les digo que soy estéril, que me he operado para no tener hijos", dijo el joven.

En este sentido, la jueza ha explicado que en las manifestaciones vertidas por Darrechi, en las que se jacta del engaño, no se aprecia "en modo alguno que se refiera a las mujeres por motivo de intolerancia, sino más bien por el propio egocentrismo del declarante y por su deseo de mantener relaciones sexuales satisfactorias".

Asimismo, la jueza entiende que el mensaje del influencer no atemoriza a las mujeres como colectivo, "puesto que lo que hace es una descripción de su conducta".

El auto señala también que sus manifestaciones no son "ni graves ni serias desde el punto de vista de la generación de un sentimiento de odio hacia las mujeres y, en todo caso, el ánimo perseguido no era el de agredir, sino más bien el de fanfarronear alardeando de una pretendida posición de superioridad respecto de sus parejas".

Además, la jueza ha valorado que Naim haya pedido perdón a través de redes sociales. "Si me meto en líos que sea por mi forma de pensar, pero no por mi estupidez", lamentaba Darrechi en su mensaje.

Por último, el escrito del Juzgado desprende que tales hechos no pueden ser tampoco considerados un delito contra la libertad sexual, "no pudiendo considerarse suficientes las manifestaciones del querellado realizadas de forma irreflexiva y espontánea".