Naim Darrechi, el tiktoker con más seguidores de toda España, se ha convertido en el centro de la polémica después de asegurar en una entrevista en YouTube que le "cuesta mucho" practicar sexo "con condón" y, como nunca ha tenido ningún accidente, cree que es estéril, por lo que es la excusa que les pone a las chicas con las que se acuesta.

Las redes se llenaron de críticas ante tal afirmación, que no era solo indignante por el tema de los embarazos, sino que mostraba lo equivocado que el influencer estaba, ya que los condones también son necesarios para no contagiar enfermedades de transmisión sexual.

La propia Irene Montero reaccionó al vídeo que se hizo viral en el marco de la Ley 'Solo sí es sí' que se está debatiendo y que establece este acto como una agresión sexual. De hecho, la ministra de Igualdad aseguró que iba a poner "en conocimiento de Fiscalía" las palabras de Naim Darrechi.

Ante tal revuelo, que hizo incluso pronunciarse a los streamers Ibai Llanos y Alexby, el propio Naim Darrechi ha respondido en sus stories de Instagram pidiendo disculpas por sus palabras.

Top número 1 de peores disculpas: Naim Darrechi. pic.twitter.com/0CyVjir4mZ — Reina de Genovia (@ArihannaG) July 12, 2021

"Quiero pedir perdón de corazón por mi conciencia, tío. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo realmente. Y si me meto en líos, que sea por mi punto de vista, por una lucha, por mi forma de pensar, pero que no sea por una estupidez. Lo siento, perdón, de verdad", dijo el tiktoker.

"Hice un comentario que estaba fuera de lugar y que no es cierto. Yo a veces opino cosas que son ciertas y las defiendo, las puedo exagerar un poco por mi personaje, pero son ciertas", continuó explicando. "Pero luego, esto es una locura que he dicho yo y que ojalá que no hubiera salido, ojalá se hubiera cortado y ese trozo no hubiera estado. Perdón, mi culpa y todo lo que digáis sobre eso tenéis razón, brother, ha sido mi cagada".