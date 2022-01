El tiktoker Naim Darrechi ha vuelto ser el centro de la polémica después de llamar "borregos" a los que le pedían que se vacunara, pues declaró en un directo que no cree en la eficacia de la vacuna contra la Covid y, por ello, no se ha vacunado.

Fue en verano de 2021 cuando el público mayoritario lo conoció después de pronunciar unas controvertidas palabras sobre practicar sexo sin condón y decirle a las chicas que es estéril para poder hacerlo. Después de la repercusión y que sus declaraciones llegaran a la Fiscalía -y se enfrente a penas de cárcel-, dijo que era mentira lo que había dicho y reclamaba más atención para los creadores de contenido.

"¿Y si yo he hecho todo esto para que tengáis mi atención y deciros de una vez que nos ayudéis?", planteó entonces. "Ya os digo que el problema, en este caso, sí soy yo. Pero el problema real de todo es que, ahora mismo, cualquier persona sin muchos estudios, si consigue seguidores, es un medio de comunicación muy importante y tiene que estar bien asesorado, porque la mentalidad de algunos chavales depende de esa persona".

Se desconoce si, de nuevo, lo ha hecho para llamar la atención o si ahora sí está bien asesorado, pero lo cierto es que este joven mallorquín de 19 años ha vuelto a generar críticas tras declarar a viva voz su polémica postura en contra de la vacuna contra la Covid.

Ahora mismo en directo Naim Darrechi, el que engañaba a sus parejas sexuales para no ponerse condón, y al que siguen 26 millones de niños y jóvenes, dando un mensaje antivacunas y exhibiendo su ignorancia ante miles de personas.

QUIÉN SE LO PODÍA ESPERAR. pic.twitter.com/nyCo1DvrAt — Rocío Vidal (@SchrodingerGata) January 24, 2022

"Vacunaos y haced lo que queráis, pero yo no me he vacunado, por perezoso y por vago y por hacerle caso a mi papá", aseguró en un directo de TikTok. "¿Cómo que me vacune? ¿Qué pasa? No, no quiero, respeta. No me da la gana, no me voy a vacunar".

Entonces, algunos comentarios empezaron a alegar que era un ignorante, mensaje que le hizo responder enfadado: "Vosotros os habéis vacunado para poder entrar a los sitios. No lloréis, porque si nadie hubiera hecho presión, nadie se habría vacunado. Porque eso no te cura de nada".

"Me vais a hacer hablar de algo que me tenía que haber informado más", comentó, pero continuó pronunciándose. "Cada medicamento, el ibuprofeno, por ejemplo, tiene 10 años de estudio antes de lanzarse al mercado".

"La vacuna de la Covid, tú vacunado y yo no vacunado, contagiamos lo mismo. Es igual. Se está estudiando aún. No hay ninguna efectividad, no hay nada realmente", sostuvo. "A mí, que vengan y me digan borregos como vosotros 'vacúnate'...".