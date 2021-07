Tras las polémicas declaraciones de Naim Darrechi, el tiktoker con más seguidores de España, sobre practicar sexo sin condón y decirle a las chicas que es estéril, muchos son los que se han pronunciado para criticarle -y otros pocos para defenderle-. El mallorquín de 19 años pidió disculpas y aseguró que era mentira, que estaba exagerando como parte de su personaje, pero ahora ha seguido hablando sobre la reacción de Irene Montero.

La ministra de Igualdad contestó al vídeo que se hizo viral en el marco de la Ley 'Solo sí es sí' que se está debatiendo y que establece este acto como una agresión sexual. De hecho, aseguró que iba a poner "en conocimiento de Fiscalía" las palabras de Naim Darrechi.

Por ello, este martes ha acudido a sus stories de Instagram para reflexionar sobre la situación de los influencers: "Yo he hecho una mala acción, pero quiero que esto marque un antes y después".

"La gente se pregunta: '¿Pero cómo este chico puede tener 26 millones [de seguidores en TikTok] y 19 años?'. Pues es así, chavales", ha comentado. "¿Y qué hay que hacer? ¿Señalarme a mí o señalar a la gente del Gobierno que no nos hacen ni puto caso, que no se quieren dar cuenta de que somos un medio de comunicación tan importante que ahora nos usan para conseguir votos?".

La forma en la que el payaso este le está intentando dar la vuelta a la tortilla?????????????????? Que encima quieres que se te apoye como influencer?????? El gobierno utilizándote para ganar votos???? El que se corre sin consentimiento eres tú, asúmelo ya y bórrate las rrss pic.twitter.com/ZMaq2ssbn4 — Carr⚡️💫 (@cargomezz_) July 13, 2021

"Si nos usáis para conseguir votos, al menos apoyad a la comunidad. Que haya un comité de influencers, que se regulen las cosas, que haya unas normas, como lo hay en la tele, en el periódico y en la radio", ha reclamado. "Y de esa manera no pasarán este tipo de problemas. Yo la he cagado, pero a ver si también ayudamos un poquito a la comunidad".

"La gente solo actúa cuando les conviene. Hace 4 años nosotros éramos la última mierda. La tele solo ha hablado de los de Andorra", se ha quejado. "Hay temas en los cuales los políticos siempre tienen que actuar, y si os fijáis yo he tocado algunos: el aborto, ahora hablo de esto [el sexo sin condón y el consentimiento]".

Hostia pero que poca vergüenza 🤦🏻 pic.twitter.com/5FS5JBEyOz — jotaderos (@jotaderos) July 13, 2021

"La ministra de Igualdad claro que tiene que hablar. Entones, ¿y si yo he hecho todo esto para que tengáis mi atención y deciros de una vez que nos ayudéis?", ha continuado Naim Darrechi. "La comunidad no puede no tener apoyo, necesitamos un medio muy grande y necesitamos asesoramiento, que esto se estudie, que os deis cuenta de una vez que esto es la comunicación del mañana".

"Fomentar el odio no es una buena manera de solucionar las cosas. Me gustaría que se propusieran soluciones y que se arregle el problema, de verdad. Ya os digo que el problema, en este caso, sí soy yo", ha sostenido. "Pero el problema real de todo es que ahora mismo, cualquier persona sin muchos estudios, si consigue seguidores, es un medio de comunicación muy importante y tiene que estar bien asesorado, porque la mentalidad de algunos chavales depende de esa persona".