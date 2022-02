Más Madrid ha activado este martes la reprobación de la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la Comunidad de Madrid, Concepción Dancausa, por el caso de las menores de edad tuteladas por la Administración autonómica que fueron prostituidas. El grupo que lidera Mónica García ha decidido impulsar la iniciativa de reproche político, que fue anunciada y registrada la semana pasada tras su reunión con la presidenta Isabel Díaz Ayuso, dos días antes de la comparecencia de la consejera en la Asamblea de Madrid, prevista para el próximo jueves, en el que será el primer pleno de 2022.

"Creemos que no existen motivos para confiar en la consejera", ha justificado la portavoz de Más Madrid este martes, para agregar que, bajo su punto de vista, "Dancausa no está capacitada para llevar una consejería como la de Política Social, que es tan sumamente sensible".

El portavoz adjunto del PP, Pedro Muñoz Abrines, ha criticado con dureza la decisión del grupo progresista. "Es un ejercicio de enorme cinismo", ha aseverado, opinando que la oposición trata de sacar "rédito político" de este caso.

Todos los grupos de izquierda, y también Vox, han coincidido en señalar que las explicaciones de la consejera en la Cámara llegan "tarde". "Es un tema horrible y gravísimo", ha señalado Juan Lobato, portavoz del PSOE. Los socialistas quieren "fiscalizar" el trabajo que se ha hecho en la consejería en torno a este grave caso y, a la vez, conocer qué soluciones se plantean. "Tener claro qué ha fallado y si hay un plan", ha resumido Lobato.

Íñigo Henríquez de Luna, portavoz de Vox, ha coincidido en la demora con la que llega la comparecencia de la consejera, algo que el socio prioritario del Gobierno regional ya advirtió la semana pasada. "Es inexplicable", ha apuntado el diputado conservador, que ha señalado que cuando Dancausa se suba a la tribuna de la Asamblea ya habrá pasado un mes desde el estallido del caso, que deriva de una operación policial desarrollada el pasado diciembre.

"Nuestro grupo quiere escuchar a Dancausa", ha afirmado Carolina Alonso, portavoz de Unidas Podemos. La formación morada quiere saber por qué el Gobierno "ha faltado a la verdad" y también por qué "se ha ocultado información". "No queremos hacer baja política con esto", ha insistido Alonso. Su grupo se reserva la posibilidad de emprender nuevas iniciativas parlamentarias sobre este asunto si no les satisfacen las explicaciones del jueves.

Explicaciones cuando marca el reglamento, según el PP

El portavoz del PP este martes, que ha sustituido a Alfonso Serrano porque está en cuarentena por Covid-19, ha defendido que los tiempos de la comparecencia de la consejera, que es a petición propia pero que habían solicitado el resto de grupos, se ajustan al reglamento de la Cámara, en referencia a que enero es inhábil y que es febrero el primer mes del primer periodo de sesiones del año. Pedro Muñoz Abrines también ha opinado que el caso de las menores tuteladas prostituidas en Madrid tiene "grandes diferencias" respecto a los que se han dado en Valencia y Baleares.

"Las denuncias surgieron de los propios centros. Los hechos se pudieron conocer como consecuencia de la confianza que las tuteladas tenían con sus tutores, algo que no ocurría en otros sitios", ha señalado el diputado popular. En otros casos, ha agregado, "desgraciadamente los abusos se produjeron dentro del sistema y no fuera y eso se ocultó".