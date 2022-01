"El Gobierno tiene que salir a dar la cara". La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha vuelto a exigir al Ejecutivo madrileño y al PP que "lideren" la investigación política del 'Caso Sana', la operación policial que desarticuló un grupo criminal que prostituía a menores en la región, varias de ellas tuteladas por la Administración autonómica. Así lo ha hecho constar la líder de Vox en la reunión que ha mantenido con la presidenta de la Comunidad en la Puerta del Sol, en la primera de la ronda de contactos de la jefa del Ejecutivo con los portavoces de la Asamblea.

La situación de las niñas prostituidas, y por extensión de los centros de menores de la región, ha sido uno de los temas centrales del encuentro de Díaz Ayuso y Monasterio, que ha durado en torno a una hora. En la misma han estado, además de la presidenta, los consejeros de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López; el de Educación y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio; y la responsable de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa.

Tras la reunión, y en declaraciones a la prensa, la portavoz de Vox ha remarcado que a su formación "le gustaría" que el PP registre una petición para que se constituya una comisión de estudio en la Asamblea sobre este asunto. Una iniciativa idéntica ya ha partido de las filas socialistas, de hecho se registró la semana pasada, pero el socio prioritario del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere que el liderazgo sea del PP.

Sobre la respuesta concreta que ha recibido de la presidenta en este particular, Rocío Monasterio ha explicado que se les ha pedido que "esperen" a que se produzca la comparecencia en la Asamblea de Dancausa, para seguir abordando este tema conjuntamente.

Fue la propia responsable de Familia, Juventud y Política Social la que pidió comparecer en la Asamblea, una iniciativa que ya está aprobada por la mesa y que, previsiblemente, se producirá el próximo febrero, cuando la actividad parlamentaria vuelva a la Cámara de Vallecas. "Nos hubiera gustado que hubiera sido en enero", ha señalado Monasterio sobre la comparecencia de Dancausa, que ha remarcado que no es incompatible esta intervención con la constitución de una comisión de estudio.

De la petición de información sobre las menores tuteladas prostituidas que ha formulado Vox, el consejero de Educación y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, ha señalado que les han trasmitido que el Ejecutivo no tiene toda la información posible del mismo, al estar la investigación de la Justicia aún en curso. No obstante, la presencia de Dancausa en las reuniones iría encaminada a responder a los grupos parlamentarios sus cuestiones sobre la 'Operación Sana'. La Comunidad ya ha solicitado personarse en el caso como acusación popular, lo que le permitiría tener noticias de la instrucción de primera mano, pero la semana pasada se quejó de que aún no tenía respuesta del juzgado a su solicitud.

Vox rescata el plan para reducir la Asamblea

Durante la reunión con Díaz Ayuso, Monasterio también ha rescatado el pacto para reducir el tamaño de la Asamblea de Madrid, que fue suscrito por Vox y el PP a principios de la presente legislatura, en las negociaciones para conformar la Mesa de la Cámara. La portavoz del partido que preside Santiago Abascal ha señalado que para ellos es "importantísimo" llevar a buen puerto este plan, ya que mandaría a la población un mensaje de austeridad en unos momentos muy difíciles, marcado por la crisis económica derivada de la pandemia de Covid-19.

"Les he refrescado la memoria sobre la propuesta", ha señalado Monasterio, que también ha anunciado que para acercar posturas con el PP han decidido aumentar el número de diputados que tendría esa Asamblea reducida. En un principio, Vox pedía pasar a 69 escaños de los 136 actuales, y ahora aceptaría 91. Los populares llevaban en su programa electoral una reducción a 101 diputados, y este lunes Ossorio ha señalado que su plan es dejarlo en 99. "Hemos acordado buscar una cifra de consenso que sea razonable", ha detallado el portavoz del Gobierno.

No hay que perder de vista que para materializar la reducción de la Asamblea habría que modificar el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, una iniciativa para la que es necesario el apoyo de, al menos, 90 diputados. Es decir, que PP y Vox deben sumar a Más Madrid o al PSOE -solo con Unidas Podemos no daría la cifra-, y ambas formaciones no se han mostrado, de momento, proclives a este cambio.

Otros temas que se han abordado en la reunión entre Vox y la presidenta ha sido la situación de la pandemia, y en especial de su incidencia en las aulas tras la Navidad; del plan de natalidad que se ha presentado este lunes o de la subida de las cotizaciones a los autónomos que se ha planteado desde el Gobierno central. En este último aspecto, PP y Vox han acordado estar en contacto para diseñar diferentes acciones de protesta, sin perder de vista que la competencia en este asunto le pertenece al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El portavoz del PP en la Asamblea, Alfonso Serrano, se ha reunido con Díaz Ayuso y los consejeros del Gobierno tras Rocío Monasterio. El popular ha reconocido el valor de que la presidenta cite a los portavoces parlamentarios en la víspera del inicio de un periodo de sesiones que será "muy intenso" en materia legislativa, con el debate de la ley de Farmacia, la de Autonomía Financiera o la de Economía Circular, entre otros.