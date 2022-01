La oposición intensifica la presión sobre Díaz Ayuso por las menores prostituidas pidiendo la reprobación de Dancausa

El caso de las menores tuteladas por la Comunidad de Madrid que eran prostituidas por una red que fue desmantelada el pasado noviembre por la Policía Nacional ha centrado este martes la segunda jornada de contactos de la presidenta Isabel Díaz Ayuso con los portavoces de los grupos de la Asamblea. Los tres grupos de izquierda, Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos, han coincidido en pedir a la líder del Gobierno autonómico todos los detalles que conozcan de este caso a la mayor brevedad y la jefa de la oposición, Mónica García, ha ido un paso más allá anunciando que su partido pedirá este miércoles la reprobación de la consejera de Familia, Juventud y Política Social, Concepción Dancausa.

"Creemos que no es competente para estar en una posición tan importante (…) no está capacitada para llevar la consejería", ha aseverado la portavoz de Más Madrid tras su reunión en la Real Casa de Correos. En los encuentros con la oposición, además de Díaz Ayuso, han participado los consejeros Enrique López, Enrique Ossorio, Enrique Ruiz Escudero y David Pérez, y en esta jornada no ha estado la propia Dancausa, que sí participó en las reuniones con Vox y PP que se celebraron este lunes.

El principal grupo de la oposición en la Asamblea ha afeado la ausencia de la consejera de Familia, Juventud y Política Social no solo porque en la primera jornada de la ronda no estuvo, sino porque habían pedido de forma “explícita” su presencia, según ha asegurado Mónica García.

Isabel Díaz Ayuso y el consejero Enrique López con la portavoz del PSOE, Juan Lobato, durante la reunión. Zipi Aragón/ Efe

Tras Más Madrid ha sido el turno del PSOE. El portavoz de la formación, Juan Lobato, también ha pedido explicaciones al Gobierno autonómico sobre las menores tuteladas, aunque sobre la reprobación de la consejera ha señalado que "prefiere" escuchar su comparecencia en la Asamblea, prevista para el pleno del 3 de febrero, y que se cree después en el parlamento una comisión de estudio sobre los centros de menores.

En este sentido, el consejero de Educación y portavoz del Gobierno, Enrique Ossorio, ha lamentado que Más Madrid vaya a registrar la reprobación de su compañera de gabinete sin "antes" escuchar la comparecencia a petición propia de Dancausa, en la que será la primera sesión parlamentaria del nuevo periodo de sesiones.

Carolina Alonso y Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos, han sido las últimas representantes de los grupos en reunirse con Díaz Ayuso y sus consejeros. La portavoz morada y su adjunta han pedido al Ejecutivo que empiece a trabajar en la redacción de una ley de Infancia autonómica, una propuesta que ha sido bien aceptada por la presidenta y su equipo. "El acuerdo alcanzado establece que en mayo la región tenga la primera Ley de Infancia que aborde la reforma del modelo de gestión de los centros de menores y evite situaciones como la de las adolescentes explotadas sexualmente", han señalado fuentes de Unidas Podemos tras la reunión en Sol.

Isabel Díaz Ayuso y sus consejeros con Carolina Alonso y Alejandra Jacinto, de Unidas Podemos. Juanjo Martín/ Efe

Aumentar el bono social o reducir la brecha digital: otros temas

Otros temas que se han abordado durante los encuentros con la oposición han sido el estado de la sanidad madrileña tras casi dos años de pandemia, la situación de los vecinos de San Fernando de Henares afectados por la línea 7B del metro o la gestión de los fondos europeos. También ha habido otras cuestiones de corte social. Más Madrid le ha pedido al Gobierno que elabore un plan para frenar la brecha digital que dificulta a las personas más mayores la relación con los bancos y otras organizaciones y también con la propia Administración pública.

El PSOE le ha planteado a la presidenta un pacto sobre los fondos europeos, otro de salud y un tercero para ayudar a los madrileños de entre 20 y 40 años. En este sentido, Lobato ha solicitado a Díaz Ayuso que sume a los 250 euros del bono alquiler del Gobierno de España para jóvenes otros 100 euros porque la vivienda es más cara en la región. Es un guante que ha recogido el Ejecutivo, porque se ha mostrado dispuesto a estudiar la propuesta.