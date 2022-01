El PSOE desautoriza públicamente a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por su rechazo al apoyo de Ciudadanos a la reforma laboral. Según los socialistas, el nuevo marco laboral es "una reforma importantísima, de país", y como tal debería contar con el apoyo de "los 350 diputados" de la Cámara, algo que choca frontalmente con la estrategia de la líder de la facción de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición: Díaz ha reiterado que el apoyo de los 'naranjas' al texto "expulsaría" a las formaciones de izquierdas que facilitaron la investidura, como ERC o Bildu.

"Todo el Gobierno, incluida la ministra, está trabajando en que tenga todos los apoyos posibles", ha señalado este lunes el portavoz del PSOE, Felipe Sicilia. En una rueda de prensa tras la reunión de la Ejecutiva Federal, el también diputado ha insistido en que el Gobierno “aspira al mayor apoyo” porque “debe contar con un gran respaldo en el Congreso”. La desautorización de Sicilia sigue la estela de las declaraciones de la vicesecretaria general de la formación, Adriana Lastra, que el pasado jueves también lanzó un mensaje en términos similares: "No podemos excluir a nadie", señaló.

Y es que, el Gobierno sigue a vueltas con los posibles apoyos para sacar adelante la reforma laboral. A tres días de que vaya al Congreso de los Diputados, la coalición todavía no cuenta con los votos suficientes para que sea convalidada. Sin embargo, pese a la precariedad de los números, la vicepresidenta segunda no quiere que Ciudadanos forme parte de la ecuación. En una entrevista en la Cadena Ser la semana pasada, apuntó que con el apoyo de los 'naranjas' "no saldrían los números" porque "expulsaría a las formaciones de izquierda". "Su modelo de relaciones laborales -contrato único o mochila austriaca- es antagónico al del Gobierno", apuntó la vicepresidenta, que abogó por "continuar con la senda que nos ha traído hasta aquí", en referencia a la búsqueda de los apoyos de ERC y Bildu a la reforma.

En esa tarea, Díaz se ha arremangado, aunque todavía sin un resultado claro. La responsable de Trabajo ha llegado a viajar a Barcelona para verse con pesos pesados de ERC -cenó, por ejemplo, con Roger Torrent, conseller de Trabajo de Cataluña- para intentar sacarles del 'no'. También mantuvo un encuentro con el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. No obstante, nada de esto aflojó la posición de los republicanos que, junto a Bildu, BNG y CUP pidieron el jueves tumbar la reforma o tramitarla como proyecto de ley, lo que abriría la puerta a modificaciones. Este último punto, sin embargo, sacaría del acuerdo a la CEOE, cuya presencia es una línea roja para el Gobierno.

Con todo, tampoco los socialistas son claros sobre qué tipo de contactos están llevando a cabo para aprobar la reforma y con qué apoyos se sentirían más cómodos. “Para nada descartamos a ninguna fuerza política”, ha señalado Sicilia al ser preguntado sobre con quién preferiría aprobar la reforma laboral, un extremo sobre el que los dirigentes del PSOE no se han posicionado en público.

Trabajo buscará "hasta el último momento" a la mayoría de la investidura

Desde Unidas Podemos también presionan para mantener la mayoría de la investidura, en la que también se incluye el PNV. La ministra de Asuntos Sociales y secretaria general de Podemos, ha asegurado este lunes que es de capital importancia que la aprobación de la reforma no suponga la quiebra de la mayoría parlamentaria que dichos partidos nacionalistas pueden ofrecer al Ejecutivo. "Que [la norma] salga adelante es muy importante, y a la vez cuidar la mayoría de la investidura lo es", ha declarado la ministra.

En una entrevista en TVE también se ha limitado a contemplar el posible apoyo de Cs a la reforma como un mero complemento. "Podemos aspirar a una mayoría reforzada", con los naranjas, pero lo fundamental "es que estén los socios", ha afirmado la dirigente, que ha rechazado la opción de la "geometría variable" en la que "el PSOE estaría más cómodo", porque le permitiría "a veces negociar con la izquierda y a veces con la derecha".