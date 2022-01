Este lunes a las 22:00 horas se estrena en Telecinco la segunda temporada de Idol Kids, el concurso en el que los más pequeños tratarán de demostrar todo su arte y su talento ante un jurado formado por Ana Mena, Omar Montes y el dúo Camela.

Con el objetivo de promocionarlo, esta mañana Jesús Vázquez ha intervenido en El programa de Ana Rosa donde ha explicado la increíble labor que desempeña el equipo de psicólogos con el que cuenta el talent: "Están todo el rato acompañados por profesionales que los cuidan y los asesoran. Les contamos todo el rato que esto es un juego, aquí ganan todos, no pierde nadie y que es una cosa para pasarlo bien. A todos les gusta cantar y quieren salir a un escenario, pero a todos les decimos que, pase lo que pase, es una experiencia y que los conoce toda España".

"Yo estoy detrás del escenario un poco al quite. Cuando veo que se ponen muy mal, si se rompen, si lloran, si se les viene un poco encima todo porque es un escenario enorme con muchas luces, la mesa del jurado... Ahí salgo yo a reconfortarlos, consolarlos, a tirarme al suelo delante de ellos", ha destacado Jesús Vázquez.

Además, el presentador ha destacado que Ana Mena le ha impresionado "porque es una superartista que canta como los ángeles y porque es muy profesional, muy joven, pero muy profesional".

"A Dioni y Ángeles es que los conozco mucho, así que no me ha impresionado tanto conocerlos porque ya los conocía. Y a Omar, pues fíjate si me ha impresionado", ha agregado Vázquez mientras enseñaba un collar muy parecido al que lleva el cantante de Pan Bendito.