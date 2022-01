Este miércoles, Ya son las ocho contó con la presencia de Marta Riesco. Y, precisamente por ello, Kiko Hernández pudo interceptarla en los pasillos y hacerle alguna pregunta. Sin embargo, mientras es educada con él, en su programa mostró una opinión diferente sobre el lugar en el que trabaja, Sálvame.

La reportera se despachó a gusto el pasado martes cuando, mientras cubría la salida y entrada de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia, habló con Kike Calleja, que estaba allí por el mismo motivo. La periodista tuvo que pasar de reportera a protagonista de la noticia, algo que no gustó demasiado a El programa de Ana Rosa, que rápidamente le pidió que se fuera de Vitoria.

Durante su intervención, pidió a Terelu Campos y María Patiño que la "trataran con más cariño". Pero el plato fuerte llegó cuando anunció que había demandado a Anabel Pantoja por hablar de un supuesto encuentro sexual que ella tuvo en Cantora con otra mujer. "Te vas a sentar en un banquillo como tu tía", le espetó, causando la indignación de la sobrina de Isabel Pantoja.

Sobre todo ello se pronunció este jueves en el plató de Ya son las ocho, donde empezaron por preguntarle por su relación con Antonio David después de que se dejaran de seguir mutuamente en Instagram y se volvieran a seguir de nuevo.

"Eso fue una tontería", aseguró. "Yo estoy bien, se han dicho muchas cosas. Con el tiempo se van a ver as cosas. Yo estoy muy tranquila, por este tema estoy tranquila". Entonces, Sonsoles Ónega le preguntó si el tema que le preocupaba era la denuncia a Anabel, momento en el que Marta Riesco explicó su versión de lo ocurrido.

"Después de una jornada muy larga en Vitoria, mi compañero Kike Calleja, con el que tengo muy buena relación, me dijo: 'Oye, que te quieren saludar Terelu y María Patiño'", comenzó contando y, entonces, lanzo un claro desprecio a Sálvame.

"Yo sé lo que está haciendo ese programa conmigo y con gente que quiero", sentenció. "Pero bueno, aun así, intenté ser la mejor compañera, no creyéndome guay ni nada por el estilo".

"Lo de Anabel: la demanda ya se está haciendo, supongo que en breve le llegará. Me parece un tema muy serio y comprometido lo que me hizo. Son ya tres años desde la primera vez que se pronunció sobre el tema", se quejó. "Hay cosas con las que no se puede jugar, y esta no se puede permitir".