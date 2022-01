Marta Riesco empieza a acumular enemigos cada día que pasa. Su relación con Antonio David la ha colocado en el ojo del huracán, y están protagonizando polémicas continuamente. La última ha sido con Anabel Pantoja, la sobrinísima de Isabel Pantoja, a la que ha interpuesto una demanda.

"Tengo ganas de verme contigo en los juzgados", le ha espetado la reportera en una conexión con Sálvame por lo que la influencer dijo sobre una pareja de mujeres que se encontró practicando sexo en Cantora y que algunos señalan que una de ellas sería Marta Riesco.

"Con personas como ella no hablo. Lo que has dicho vas a tener que decirlo delante del juez. Voy a ir por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja", ha añadido. Jorge Javier Vázquez ha querido mediar entre las dos, pero la nueva novia del exguardia civil tenía las cosas muy claras.

"No hay manera de que no lleguemos a juicio. Son muchos años haciendo daño. Ella se cree que hace gracia, pero cuando le dices algo, se va llorando de plató", ha dicho Marta muy enfadada. "No te dirijas a mí, que no tengo nivel. No me hables si me demandas. Acuérdate del 31 [de diciembre]. La última vez que me amenazas", le ha respondido Anabel, cada vez más molesta con el tema.

Pero lo que ha desatado la gran pelea entre las dos ha sido una frase muy desafortunada de la reportera: "Tú al banquillo como tu tía". Esa frase ha dejado a todo el mundo en plató en silencio unos segundos, pero la sobrina de Isabel Pantoja se ha defendido con uñas y dientes.

Marta Riesco: “Te voy a sentar en el banquillo como tú tía”



Anabel le contesta mientras se come un kit kat. ADORO #yoveosalvame pic.twitter.com/gR4eF09tD7 — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 25, 2022

"Que seas muy feliz con tu novio, que tengas mucha salud. Yo me sentaré donde me tengo que sentar. A mi tía ni la toques que tú sí que la tocaste en Sevilla para sacarle una entrevista", le ha echado en cara.

Anabel Pantoja: "Te gusta juntarte con los famosos"

La pelea no ha acabado ahí y, pese a que Jorge Javier trataba de poner paz continuamente, ambas han seguido enzarzadas en un cruce de acusaciones. "Nos veremos en el juzgado", ha insistido Marta. "Y tú a juntarte con los famosos, como hiciste con mi prima. Eres una mosquita muerta. Hablaremos en el juzgado. Porque claro, a Jorge Javier no le demandas porque te da miedo, ¿eh?", ha comentado Anabel.

"Antonio Pavón también está demandado", ha aclarado Marta, cargando contra la dirección del programa por invitar al torero. "Pido al programa que cuando se lleve a alguien, que sea verdad, que llevasteis ayer a un hombre que dijo que tuvo algo conmigo en 2018. Dice cosas ridículas y ofensivas. Creo que no deberíais dar pábulo a alguien así. Es vergonzoso".

Anabel Pantoja: “La ultima vez que me amenazas Marta Riesca” #yoveosalvame pic.twitter.com/gyZvHCJUIC — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 25, 2022

Y, aunque Marta Riesco se ha despedido de la conexión, Anabel ha seguido muy alterada por la noticia de la demanda: "Que te hayas comido los langostinos y la ensaladilla rusa y luego decir de mi tía y el banquillo... Marta Riesco tuvo que pedir perdón a mi tía por lo que le hizo en Cantora en Nochevieja".

Belén Esteban, muy amiga de Anabel, ha querido echarle una mano y ha defendido a la colaboradora: "Ojalá vayan todos los testigos de Cantora al juicio. Cuando a Marta le interesaba ser amiga de Isa P., sí que le interesaba Isabel Pantoja. Si vienen dos tías a mi casa a comerse lo más grande, es mi casa. Yo podré contar lo que me salga a mí del arco del triunfo".