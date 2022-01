La madre de Marta Riesco sorprende en 'Sálvame' con sus palabras tras ser preguntada por Antonio David

Marta Riesco sigue, un día más, en boca de todos. Su relación con Antonio David no deja de ocupar titulares en todos los medios del corazón. Pero no solo por eso, sino por sus continuas polémicas con colaboradores de Sálvame, como María Patiño o Anabel Pantoja.

Con quien parece todavía mostrarse comedida es con Kiko Hernández, pues ha mostrado su mejor cara cuando el tertuliano la ha abordado a su llegada en Mediaset. Lo divertido ha ocurrido cuando ha llamado por teléfono María Jesús, la madre de Marta, en directo, y él, que siempre es muy rápido en estas situaciones, ha aprovechado para hablar con ella.

Sin rodeos, el colaborador le ha preguntado por la nueva pareja de su hija: "¿Te gusta a ti cómo yerno Antonio David?". Y, para sorpresa de todos, la madre de Marta ha contestado "no" dos veces, respuesta que ha dejado a Kiko con la boca abierta.

QUE ME MEO CON LA MADRE DE MARTA RIESCO DICIENDO QUE NO LE GUSTA EL YERNO #yoveosalvame pic.twitter.com/53t647Qli8 — Anyi Jiménez (@AnyiJimnez4) January 26, 2022

Riesco ha cogido rápidamente el teléfono asegurando que ese "no" era porque su madre no se había enterado. "Que no te ha dicho eso", ha argumentado la periodista.

Pese a este momento divertido, Marta no ha querido responder a ninguna de las preguntas de Kiko Hernández sobre Antonio David, ya que afirmaba que respondería a todo en Ya son las ocho.