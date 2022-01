Marta Riesco, por mucho que lo intente, sigue siendo cabeza de cartel en todos los programas del corazón, compartiendo protagonismo con Ainhoa Armentia, la supuesta nueva pareja de Iñaki Urdangarin. Pese a que la periodista se niega continuamente a hablar y a convertirse en un nuevo personaje del corazón, los programas siguen tratando de buscarle las cosquillas. Y Sálvame está en cabeza.

Harta de las continuas preguntas, ha aprovechado que el reportero Kike Calleja se ha acercado a preguntarle de nuevo para mandar un mensaje a Sálvame. En concreto a María Patiño y a Terelu Campos. "No quiero hablar, pero solo diré que a ver si me tratáis con un poco más de cariño".

Este mensaje ha pillado desprevenidas a las dos presentadoras. "Pero si te tratamos con mucho cariño, pero lo fácil sería que dijeras 'todo sigue igual'", ha respondido la hija de María Teresa Campos. Por su parte, Patiño le ha querido dar un consejo.

María Patiño: “Que Marta Riesco tenga mucho cuidado con AD porque no va a soltar a Olga por temas legales” #yoveosalvame #SalvameLemonTea pic.twitter.com/e2j97FHu1W — GOSSIP BOY (@JuanjoCotilla) January 25, 2022

"Profesionalmente, te tengo mucho respeto, Marta. Y precisamente porque conozco a Antonio David, te digo que tengas cuidado, que él no puede soltar a Olga Moreno por temas legales. Te lo digo de mujer a mujer, que el día de mañana me lo vas a agradecer", le ha dicho la presentadora.

Marta ha querido agradecerle su consejo lo más educadamente posible: "Eres una grande del periodismo. Hoy me llevo esta alegría en mi corazón. Entiendo que me hagáis preguntas, pero os pido desde el respeto que no voy a hablar más. Os mando un saludo, pero yo seguiré trabajando si me seguís dejando. No quiero cruzar la línea. Soy periodista. No soy una soberbia".

¿Lo han dejado Marta Riesco y Antonio David?

Los rumores empiezan a apuntar que la pareja habría roto su relación, sobre todo porque ambos han dejado de seguirse en redes sociales, aunque horas después han vuelto a seguirse el uno al otro. Los rumores sobre una posible reconciliación entre Olga y Antonio David siguen presentes.

El periodista Diego Arrabal ha sido el que ha soltado la noticia: "A día de hoy la pareja ha roto, me lo ha dicho una fuente muy fiable en la que confío".