Tras todo el revuelo ocasionado por su relación con Marta Riesco, Antonio David ha estado, sobre todo, utilizando su canal de YouTube para pronunciarse. Y, después de un comunicado oficial sobre el tema o intentar desmentir ciertas informaciones de Sálvame, ahora el exguardia civil ha realizado un directo en el que ha querido salir en defensa de Olga Moreno.

A pesar de separarse hace unos meses, la expareja demostró que iban a continuar teniendo una buena relación, especialmente por la familia que los une. Sin embargo, esta confirmación catapultó todo y algunos han criticado la forma de actuar de Antonio David con respecto a su relación con Marta Riesco.

Por ello, el exconcursante de GH VIP 7 ha querido confirmar que, efectivamente, Olga no sabía nada, tal y como ella misma declaró. Además, quería defender su papel como esposa durante 22 años y el amor que le ha dado siempre a Rocío y David Flores.

"Se ha cuestionado su papel con mis hijos porque no es su madre, pero cuando se viven las cosas que se han vivido en mi casa, al final la madre no es la que pare sino la que cría, porque sin ser la madre de mis hijos ha ejercido de madre", opinó. "Ella lo lleva por bandera. Los ha cuidado, los ha atendido y los ha sacado adelante, no sola, claro. Juntos hemos sacado una familia adelante".

"Es una mujer luchadora, con valores... Cuando la conocí, la elegí bien, no me equivoqué, porque elegí una compañera de viaje y una persona que, sabiendo que mi vida estaba siempre cuestionada y que tenía presión encima, me cogió de la mano y me dijo 'vamos para delante y vamos a formar una familia'", defendió.

"No tengo un pero para ella... porque es una persona que se ha entregado en cuerpo y alma a mis hijos, a mí y a mi familia. Y estaré en deuda con ella siempre", aseguró

"Cuando uno se separa, se va de su casa y rompe con todo, pero en nuestro caso no ha sido así. Queríamos que a nuestros hijos no les afectara. Hemos estado conviviendo juntos, siendo una familia como lo somos... Es increíble cómo Olga me ha sabido entender y ha antepuesto nuestra casa a todo lo demás", alabó.

"Cuando hablas con la que es tu mujer desde hace 22 años y le dices que te separas, no sé si es necesario explicar que vas a hacer tu vida con otra persona, porque igual eso es hacer más daño", reflexionó Antonio David. "No sabes si decírselo es lo mejor o no, precisamente para eso, para no hacer daño. Ahora que han pasado unas semanas me arrepiento de no habérselo dicho".

"Me equivoqué, pero mi relación con Olga es buena, muy buen, y tenemos un compromiso de que nuestra familia sea feliz y que tanto ella como yo seamos felices", concluyó.