'El programa de Ana Rosa' aparta a Marta Riesco de la información de Urdangarin tras su bronca en 'Sálvame'

La monumental bronca que tuvo este martes Marta Riesco con Anabel Pantoja en Sálvame le ha pasado factura a la periodista. Según informa en exclusiva Semana, que asegura basarse en fuentes de total solvencia, El programa de Ana Rosa ha retirado de manera fulminante a la redactora de la información que cubre el tema de Urdangarin y la infanta Cristina.

"Justo tras terminar la conexión en la que estaba Marta con Kike Calleja, es cuando Marta recibe una llamada del programa y le echan una bronca monumental. Le dijeron que volviera a Madrid volando", confirma una fuente a la revista.

De hecho, este miércoles ya no ha aparecido desde Vitoria, como hacía los últimos días, en pantalla. "Le reprochan que se haya convertido en personaje, que ayer diera tantos minutos a Sálvame", explica la misma fuente a la publicación.

Según la misma información, ahora una compañera de Ya son las ocho será quien, al menos de momento, se ocupa de su labor para el programa matinal de Telecinco. "El programa de Ana Rosa en este momento no tiene nadie allí y ahora será Estefanía la que lo cubra este asunto", asegura esta fuente, que, según la revista, ha vivido muy de cerca la bronca que Marta Riesco recibió por su actitud en Sálvame.

"Tengo ganas de verme contigo en los juzgados", le espetó la reportera en una conexión por lo que la influencer dijo sobre una pareja de mujeres que se encontró practicando sexo en Cantora y que algunos señalan que una de ellas sería Marta Riesco.

"Con personas como ella no hablo. Lo que has dicho vas a tener que decirlo delante del juez. Voy a ir por lo civil y por lo penal contra Anabel Pantoja", añadió. Jorge Javier Vázquez quiso mediar entre las dos, pero la nueva novia de Antonio David tenía las cosas muy claras.

"No hay manera de que no lleguemos a juicio. Son muchos años haciendo daño. Ella se cree que hace gracia, pero cuando le dices algo, se va llorando de plató", dijo Marta muy enfadada. "No te dirijas a mí, que no tengo nivel. No me hables si me demandas. Acuérdate del 31 [de diciembre]. La última vez que me amenazas", le respondió Anabel, cada vez más molesta con el tema.

Pero lo que desató la gran pelea entre las dos fue una frase muy desafortunada de la reportera: "Tú al banquillo como tu tía". Esa frase dejó a todo el mundo en plató en silencio unos segundos, pero la sobrina de Isabel Pantoja se defendió con uñas y dientes.

"Que seas muy feliz con tu novio, que tengas mucha salud. Yo me sentaré donde me tengo que sentar. A mi tía ni la toques que tú sí que la tocaste en Sevilla para sacarle una entrevista", le echó en cara.

"Nos veremos en el juzgado", insistió Marta. "Y tú a juntarte con los famosos, como hiciste con mi prima. Eres una mosquita muerta. Hablaremos en el juzgado. Porque claro, a Jorge Javier no le demandas porque te da miedo, ¿eh?", comentó Anabel.