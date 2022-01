La reina Isabel II regresa al lugar donde fue feliz su marido, Felipe de Edimburgo

Normalmente lo hace en diciembre, para pasar allí la temporada navideña. Pero este año, con el auge de la variante ómicron, todo se ha retrasado. Sin embargo, Isabel II voló en helicóptero este domingo desde Windsor a Norfolk y estará en Sandringham las próximas semanas, en las que se celebrará una de las efemérides más importantes de este 2022, año del Jubileo de Platino de la reina.

El 6 de febrero se cumplirá el 70º aniversario de la muerte de su padre, el rey Jorge VI, quien falleció allí, en 1952, mientras dormía, a los 56 años. Isabel II se encontraba de viaje en Kenia y supo, cuando le avisaron de lo sucedido, de que había llegado el momento de ocupar el trono. Pero ese no es el único motivo por el que Sandringham tiene un lugar especial en su corazón, sino que cerca de la casa principal se encuentra Wood Farm.

Se trata de una casa de campo que fue la elegida por su difunto esposo, el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, para retirarse de sus deberes públicos en 2017 y dedicarse a disfrutar de otros placeres como pasear por la naturaleza, la pintura (afición que le traspasó a su primogénito, el príncipe Carlos) y la lectura. Dos de los grandes hombres de su vida estuvieron muy ligados a dicha casa y allí pretende dar comienzo a una temporada de actos de celebración la monarca.

Según apunta The Telegraph, Wood Farm era no solo el lugar que el matrimonio escogía para retirarse con sus cuatro hijos para relajarse y llevar una vida más "normal", sino que también era uno de los lugares donde la reina se saltaba el protocolo y hacía ella misma de comer para su familia y lavaba los platos y donde el personal de servicio no ha de vestir con uniforme.

Además, se trata de la primera vez que Isabel II vuelve al lugar desde el fallecimiento de su esposo, de quien el próximo abril se conmemorará el primer aniversario de su muerte con una ceremonia especial que nada tiene que ver con la celebración del Jubileo de Platino. Antes había preferido pasar la época estival en su casa de Balmoral. Desde entonces, y entre la pandemia y sus problemas de salud, la reina no había abandonado el Palacio de Windsor.