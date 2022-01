El príncipe Andrés pierde todas sus redes sociales y la prueba hípica que lleva su nombre

Ha desaparecido. Si las redes sociales funcionasen en el futuro como los archivos de civilizaciones pasadas nos sirven a nosotros para recomponer la historia, no cabe duda de que al príncipe Andrés le ha sido practicada una damnatio memoriae: ya no hay recuerdos de su paso por la esfera virtual por orden de su madre, Isabel II, que se ha visto, nuevamente, en la obligación de eliminar el rastro de su hijo como miembro de la familia real británica.

Hasta ahora, y como el resto de sus hermanos, el duque de York contaba con cuenta propia que documentaba su labor para con Buckingham Palace como representante de la corona en diversos compromisos oficiales así como patrón de distintas sociedades. Pero si a alguien le da ahora por buscar dichas cuentas, @thedukeofyork en Twitter y @hrhthedukeofyork en Instagram, descubrirá que la primera aparece como desactivada y la segunda tiene carácter privado.

Una nueva decisión de la monarca para con su tercer hijo, al que ya retiró sus títulos militares y sus patrocinios reales, así como el título de "alteza real", con el agravante de que cada día la sociedad está más en contra del príncipe Andrés y muy pocos creen ya en su inocencia y hasta la prueba hípica que llevaba su nombre piensa en rebautizarse para no tener nada que ver con el padre de Eugenia y Beatriz.

Se trata de The Duke of York Stakes, una carrera de caballos creada con ese mismo nombre en 1895 en honor de quien entonces ostentaba el título de duque de York, "el príncipe Jorge, quien más tarde se convirtió en el rey Jorge V", ha explicado James Brennan, responsable de marketing del hipódromo, en declaraciones al diario local The Yorkshire Post, y en el que ha hablado sobre la conveniencia de evitar cualquier tipo de confusión con el actual poseedor del título.

"Esta carrera nunca estuvo relacionada con el príncipe Andrés. Con esto en mente, estamos reflexionando sobre qué hacer para que el nombre sea más claro con relación a nuestra propia historia, sin dejar de hacer referencia al otro duque de York, alguien completamente diferente", ha explicado. Por ahora se sabe que una de las opciones es 1895 Duke Of York Stakes y hay otra que contiene el nombre de Jorge.