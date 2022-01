Julián Contreras Jr. deja su trabajo en el bingo por una ilusionante razón

Julián Contreras Jr. ha puesto punto final a su aventura en el bingo donde trabajaba desde hace un tiempo y él mismo ha querido dar las razones de su decisión, que tienen que ver con otros proyectos ilusionantes.

"Os quiero contar que he terminado mi aventura en el bingo. Han sido unos años de gran aprendizaje, los cuales he podido compartir con buenos compañeros, que han terminado siendo grandes amigos", ha escrito en los stories de Instagram.

"Un interludio en mi vida que llega a su fin", define su trabajo en el bingo, que ahora deja por estas razones. "Quiero retomar aquellos proyectos que me dan vida y me entusiasman a cada segundo. Y, por supuesto, continuar con la promoción de mi último libro mientras escribo el siguiente… No creeríais que lo dejaría así", desvela el hijo menor de la recordada Carmina Ordóñez.

"Ya sabéis, la puerta que se cierra… ¿Cuál será la ventana? Os quiero", termina su texto el hermano de Cayetano y Fran Rivera.

Contreras denunció el pasado octubre que las editoriales no querían publicar su nueva novela erótica "por ser hombre". Por eso autopublicó su primera novela, que forma parte de una trilogía.

"En una editorial me dijeron que es que solo editan a mujeres y que en mi novela faltaba la versión femenina de la autora, y yo le dije que era una pena que yo no sea mujer y que no me lo publicase por ser hombre, porque viviría toda mi vida de este escándalo. Yo aluciné", contó.

Al final aquí todo el mundo es muy progre y moderno, pero cuando llevas un libro que aborda la temática de una manera más explícita, parece que estamos en la España de 1972", añadió. "En otra editorial me dijeron que solo estaban editando novelas románticas, y es que la mía es romántica y una historia de amor, pero narrada con otra entonación y con otro estilo. Había otra con la que contacté que me daba fecha para 2024".

Además, el pasado noviembre, Julián Contreras dejó claro que no perdona a Isabel Pantoja por todo el daño que hizo a su madre.