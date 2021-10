Julián Contreras denuncia que las editoriales no quieren publicar su nueva novela erótica "por ser hombre"

Tras unos tiempos convulsos tanto personal como profesionalmente, Julián Contreras, hijo de Carmina Ordóñez, se ha adentrado en nuevo sector: se ha atrevido con el mundo de la literatura erótica.

El hermano de Fran y Cayetano Rivera, que lleva casi dos años en el paro a causa de la pandemia, autopublicará su primera novela, que formará parte de una trilogía. Si todo va bien, podrá comprarse en noviembre a través de Amazon.

Y, tal y como cuenta a La Razón, lo hará así debido a que las editoriales le han rechazado: "En una editorial me dijeron que es que solo editan a mujeres y que en mi novela faltaba la versión femenina de la autora, y yo le dije que era una pena que yo no sea mujer y que no me lo publicase por ser hombre, porque viviría toda mi vida de este escándalo. Yo aluciné".

"Al final aquí todo el mundo es muy progre y moderno, pero cuando llevas un libro que aborda la temática de una manera más explícita, parece que estamos en la España de 1972", añade. "En otra editorial me dijeron que solo estaban editando novelas románticas, y es que la mía es romántica y una historia de amor, pero narrada con otra entonación y con otro estilo. Había otra con la que contacté que me daba fecha para 2024".

Por tanto, será él mismo quien asuma los gastos de edición, maquetación e ilustración de su novela erótica, la cual será "una historia de amor muy musicalizada que transcurre durante una semana de verano" y, según él mismo describe, "no está recomendada para todos los públicos".