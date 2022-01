Si su hoguera ya fue emotiva y en el reencuentro seis meses después demostraron el cariño que se tenían, en El debate de las tentaciones Álvaro y Rosario han vuelto a protagonizar uno de los momentos más lacrimógenos y han hecho llorar a todos los presentes en plató.

"No he podido controlarme, he sido muy malo con ella, pero la quiero, la echo de menos, siento que la he perdido", comentó él. Sin embargo, parece que la reconciliación de ambos, de momento, no es posible.

"Ese encuentro idílico ha estado muy lejos de lo que yo he vivido durante la emisión del programa. Se ha dejado llevar por la rabia y no me ha tratado bien", aseguró ella. "Creo que quieres estar conmigo porque me tomas como una salvación. Eso es dependencia emocional, no es amor".

Por ello, a pesar de que él le pidió irse de la mano con ella, Rosario le dijo que era mejor hacerlo por separado: "Por mí, por ti, por los dos, no. No quiero estar más contigo. Esta relación no nos ha hecho bien. Y de amor no se muere nadie. Yo a ti te quiero, pero no quiero estar más contigo".

Aun así, parece que su buena relación sí se mantiene, e incluso con Charo, la madre de la participante, que entró en plató y se fundió en un tierno abrazo con su exyerno. "Sé que mi hija tampoco lo ha hecho bien, pero os queréis de una forma que, para mí, es mejor que cada uno esté por su lado de momento", opinó también.

Con todos los presentes llorando, destacó la emoción de dos personas en particular que no solo empatizaban con la situación, sino que eran amigas de Rosario. Tania y Zoe, a lágrima viva, se pusieron en el lugar de la pareja y aseguraron que estaban de acuerdo con la decisión de que no estuvieran juntos.

Zoe ha estado de 10 no me canso de aplaudir #LaIslaDeLasTentaciones12 #TentacionesDBT11 pic.twitter.com/vfWR5ti5n4 — Anyi Jiménez (@AnyiJimnez4) January 24, 2022

"Sé que es difícil cuando dos personas se quieren tanto. Creo que están haciendo lo correcto y que Rosario está actuando muy bien", dijo Tania. Sin embargo, Zoe fue más allá y le dio un consejo a Álvaro muy sabio: "El 'no' ya lo tienes. Busca ayuda psicológica. Crece tú mismo. Si el día de mañana tiene que ser para ti, ya está y crece tú. Si te sigue queriendo, será para ti".