Rosario destapa a Álvaro en 'El debate de las tentaciones' y rechaza volver con él: "El reencuentro no fue tan idílico como pareció"

Telecinco emitió este lunes el primer debate final de La isla de las tentaciones 4. Esta contó con los reencuentros entre varios de los participantes y con conflicto, rencores y hasta humor. Pero si hubo dos personas que le pusieron la nota emotiva a la noche fueron Álvaro y Rosario, quienes ya conmovieron tanto a Sandra Barneda como a parte de la audiencia en su hoguera final y en el reencuentro seis años después.

En él quedó claro que La isla de las tentaciones, cuando Álvaro decidió irse solo y Rosario con Suso, había quedado muy atrás, pues ambos estaban solteros y reconociendo muchos sentimientos hacia el otro, algo que les llevó a llorar durante prácticamente todo su encuentro. Según contó Rosario, de la grabación de ese programa se marchó sopesando la posibilidad de volver con su exnovio, pero poco le duró.

Y es que, no es oro todo lo que reluce. Según recordó la expareja, Álvaro perdió completamente los papeles durante la emisión de La isla de las tentaciones 4, sufrió una vez más al ver las infidelidades por parte de a que fue su novia durante cuatro años y se alejó de la autocrítica.

El propio joven reconoció que no había estado a la altura y que había tratado muy mal a Rosario y desde la rabia durante los últimos meses. Y parece ser que fueron esos comportamientos los que enterraron la relación entre ellos definitivamente. Y eso que Álvaro, bastante introvertido habitualmente, se deshizo en elogios a su expareja y le pidió una oportunidad.

"No he podido controlarme, he sido muy malo con ella, pero la quiero, la echo de menos, siento que la he perdido... pero no es lo que me gustaria, quiero pedirle perdón por todo", comenzó. Además, dijo que nunca había estado tan mal, que la necesitaba en su vida y que seguía pareciéndole el amor de su vida.

Esto, para ella, era un signo de que lo que Álvaro sentía por ella era más depedencia emocional que amor, y apuntó que su exnovio no tenía que demostrarle nada más, pues ya le había enseñado cómo era durante cuatro años: "Si fuera amor, no me tratarías así. No quiero estar más contigo, me estaría fallando a mí, aunque me duele en el alma, porque sé cómo estás", añadió.

La conversación terminó con Rosario rechazando volver con Álvaro, aunque este dijo que no pararía de intentarlo y que no se creía que este fuera el final entre ambos. Mientras tanto, Sandra Barneda, Zoe, Tania y los propios protagonistas de la escena coincidieron por una vez en algo: llorar ante la escena tan dura y "tan real" que estaban presenciando, tal y como recogió el tertuliano Suso.