El despliegue militar de la OTAN y Rusia calienta el polvorín de Ucrania

La tensión sigue en aumento en Ucrania y, aunque la vía diplomática se mantiene como la apuesta firme de EEUU y la UE para lidiar con Rusia, la OTAN ha comenzado a reforzar militarmente el este de Europa como respuesta a la acumulación de tropas rusas cerca de la frontera ucraniana.

En un comunicado, la OTAN precisó este lunes que los países aliados están enviando más barcos y aviones al flanco oriental de la Alianza Atlántica para "mejorar la disuasión y la defensa" en esa zona y sus fuerzas se están poniendo "en estado de alerta" ante la posible intervención militar de Moscú en la antigua república soviética.

"La OTAN continuará tomando las medidas necesarias para proteger y defender a todos los aliados, incluyendo el refuerzo del flanco oriental de la Alianza", subrayó su secretario general, Jens Stoltenberg.

Además de los dos buques de guerra enviados al mar Negro por España –la fragata Blas de Lezo y el cazaminas Meteoro–, Dinamarca ha enviado una fragata al Báltico y desplegará cuatro aviones de combate F-16 en Lituania. Asimismo, Francia ha expresado su disposición a enviar tropas a Rumanía y Países Bajos enviará dos aviones F-35 a Bulgaria, y pondrá un barco y unidades terrestres a disposición de la Alianza. EEUU, por su parte, ha enviado más de 170 toneladas de equipamiento militar a Ucrania y ha puesto en alerta a más de 8.000 soldados. Este lunes, el presidente estadounidense, Joe Biden, conversó con varios líderes europeos, entre los que no estuvo Pedro Sánchez, para coordinar la respuesta ante la amenaza rusa.

Maniobras militares de Rusia en el Báltico

Paralelamente, Moscú inició este lunes unas maniobras navales de gran envergadura en el mar Báltico en las que participaron 20 buques, lanchas y barcos de apoyo, según precisó la armada rusa. El Kremlin, no obstante, reiteró que no se plantea una invasión de Ucrania y defendió su derecho a realizar maniobras en su territorio y en su área de influencia. Además, sostuvo que "la escalada de tensión obedece a las acciones informativas y concretas que emprenden EEUU y la OTAN", según afirmó el portavoz del gobierno ruso, Dmitri Peskov. "Vemos las declaraciones que publica la OTAN sobre el incremento de su contingente y el envío de fuerzas y armamento al flanco oriental. Esto es lo que incrementa la tensión", subrayó Peskov, que también cargó contra los medios de comunicación occidentales por su "histeria informativa".

De momento, EEUU, el Reino Unido y Australia han comenzado a evacuar a personal diplomático en Ucrania –una decisión "rara y poco inteligente", según Moscú– y han desaconsejado viajar al país, una recomendación que también han hecho efectiva países como España o Francia.

En el terreno diplomático, Bruselas también ha elevado el tono y este lunes cargó contra Rusia por violar el espacio de seguridad "indivisible" de Europa tras acantonar decenas de miles de efectivos en la frontera ucraniana. Los ministros de Exteriores comunitarios condenaron las "amenazas" y "acciones agresivas" rusas contra Kiev y pidieron a Moscú que rebaje la tensión militar y se mantenga en la vía del diálogo. Más duro fue el premier británico, Boris Johnson, quien aseguró que Vladimir Putin planea "una guerra relámpago" en Ucrania y le advirtió de que sería "un paso desastroso" porque podría convertirse "en una nueva Chechenia" para Rusia.

No obstante, el alto representante de la UE para Exteriores, Josep Borrell, afirmó que no existe sentimiento de "ataque inminente" a Ucrania tras haber escuchado al secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, quien intervino en la reunión del Consejo de ministros de Exteriores comunitarios. También en la propia Ucrania, su responsable de seguridad nacional, Oleksiy Danílov, dijo que "no hay motivos para el pánico" y pidió a los medios reducir la "retórica bélica".