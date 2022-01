Bella Hadid anuncia que deja el alcohol: "Sentía que no podía controlarme"

La modelo Bella Hadid tiene a sus seguidores acostumbrados a hablar abiertamente sobre su salud mental. Por eso, no ha sorprendido que la joven haya compartido en una entrevista sus problemas con el alcohol y su decisión de dejarlo.

"He terminado mi relación con la bebida", anunciaba Hadid a la revista estadounidense In Style y no dudó en explicar la razón: "Me encantaba el alcohol y llegué al punto de incluso cancelar salidas con mis amigos. Sentía que no podía controlarme."

Sin embargo, esta dependencia tan negativa se la descubrió un médico quien, al enseñarle los resultados de una analítica, le explicó los efectos perniciosos del mismo y cómo le estaban afectando al cerebro. En ese momento, ella tomó la firme resolución de dejarlo.

"Ya no siento la necesidad de beber porque sé cómo me sentará después, cuando me despierte a las 3 de la madrugada con una ansiedad horrible", narró. Finalmente, puso en una balanza los beneficios del alcohol, que había empezado a tomar para mitigar los nervios derivados de su fama, y los contras del mismo.

"No me compensa el dolor y estrés que siento por beber tan solo unos pocos tragos que tampoco hacen mucho", concluyó la joven, que ha defendido siempre la importancia de concienciar sobre estos problemas.