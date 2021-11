La modelo Bella Hadid ha abierto su corazón en Instagram y ha decidido hablar de salud mental y la presión que suponen las redes sociales. El ángel de Victoria's Secret ha confesado que muchas noches sus inseguridades se apoderan de ella.

Ha sido a raíz de ver una entrevista a Willow Smith, la hija del actor Will Smith, que Hadid se ha decidido a compartir sus preocupaciones. "Te quiero a ti y a tus palabras. Me hizo sentir un poco menos sola y por eso me gustaría publicar esto", explicó la modelo, que pasó a trascribir el texto del vídeo.

"Ese sentimiento de pensar que eres lo suficientemente bueno o de estar inseguro sobre tu arte es natural pero, al mismo tiempo, siento que se enseña. Todos los seres humanos son diferentes, cada uno de ellos tiene algo muy especial y único que ofrecer", comenzaba diciendo Smith, para luego hablar más en profundidad de salud mental.

"La gente se olvida de que todo el mundo se siente básicamente igual: perdido, confundido, sin saber muy bien por qué está aquí. Esa ansiedad como de que todo el mundo está sintiendo eso y tratando de cubrirlo de alguna manera. Vamos a unirnos en nuestros defectos. En nuestras inseguridades, en nuestra alegría, en nuestra felicidad, y aceptarlo todo como hermoso y natural".

Parece ser que estas palabras despertaron en Bella la necesidad de compartir con sus seguidores sus verdaderas preocupaciones y luchas internas. En primer lugar, subió nueve fotografías en las que se le veía llorando. Tras exponer su lado más débil de manera tan abierta, explicó en el texto cómo se sentía.

"Esto es más o menos mi día a día, cada noche. Desde hace unos años", comenzaba diciendo, para después sentenciar: " Las redes sociales no son reales". "Para cualquiera que esté luchando, por favor, recuerden esto. A veces todo lo que tienes que escuchar es que no estás solo. Así que de mí para ti, no estás solo. Te quiero, te veo y te escucho".

La modelo Bella Hadid en una de las fotos que ha compartido. BELLA HADID / INSTAGRAM

"La autoayuda y la enfermedad mental/el desequilibrio químico no es lineal y es casi como una montaña rusa de obstáculos que fluye... Tiene sus altibajos. Pero quiero que sepas que siempre hay luz al final del túnel, y la montaña rusa siempre se detiene por completo en algún momento. (Siempre existe la posibilidad de que vuelva a arrancar, pero para mí siempre ha sido bueno saber que, aunque sean unos días, semanas o meses, la cosa mejora, en cierta medida, aunque sea por un momento)".

Finalmente, la modelo abría su corazón: "Me costó mucho tiempo meterme eso en la cabeza, pero he tenido suficientes colapsos y agotamientos para saber esto: Si trabajas lo suficiente en ti mismo, pasando tiempo a solas para entender tus traumas, desencadenantes, alegrías y rutina, siempre podrás entender o aprender más sobre tu propio dolor y cómo manejarlo. Qué es todo lo que puedes pedirte a ti mismo".

"No sé por qué, pero cada vez era más difícil no compartir mi verdad aquí. Gracias por verme y gracias por escuchar", concluía Hadid en ese emotivo texto, en el que desvelaba los duros momentos por los que había pasado.