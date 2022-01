Bella Hadid se sincera sobre su lucha con la salud mental: "Tenía episodios realmente depresivos"

En pleno auge de la concienciación por los cuidados en salud mental, Bella Hadid ha alzado la voz y se ha sincerado sobre sus propias luchas por la salud mental. Y es que la supermodelo de 25 años reveló en declaraciones a WSJ, que estaba "en un lugar muy raro mentalmente", algo que le complicaba a la hora de "salir de casa y armar un atuendo, especialmente, con la ansiedad de que los fotógrafos estuvieran afuera".

Bella Hadid vuelve por la puerta grande tras su regreso como uno de los ángeles de Victoria's Secret. Tras haberse separado de la marca por la controversia producida hace dos años con el exCEO de la firma, Ed Razek, quien fue señalado por comentarios inapropiados sobre el cuerpo de Bella durante una prueba, ahora la modelo aparece como cara de la nueva campaña de San Valentín.

Dando paso a este nuevo capítulo de su vida gracias a su propio "crecimiento personal" y unos drásticos cambios en la directiva de la empresa, tal y como ella misma ha avanzado, ahora se ha sincerado sobre su proceso de reconciliación mental consigo misma.

"En el último año, fue realmente importante para mí aprender que incluso si la gente habla de mi estilo, o si les gusta o no, no importa, porque es mi estilo", continuó. "Cuando salgo de casa por la mañana, lo que pienso es: ¿Esto me hace feliz? ¿Me siento bien con esto y me siento cómoda?".

La modelo de Victoria's Secret ya hablaba través de Instagram el año pasado, sobre cómo se encontraba atravesando un episodio de "depresión y ansiedad extremas", tanto en su vida adolescente como la adulta.

"Mi ansiedad social fue algo que lentamente se fue arrastrando en mí a medida que crecía en mis veinte años", escribió en ese momento. "Cada vez me resultaba más difícil salir sin tomar una copa para calmar los nervios, lo que hacía que no quisiera salir en absoluto, así que me limitaba a hibernar entre trabajos".

Hadid añadió a WSJ el motivo por el cual publicó una serie de selfies de sí misma llorando el pasado noviembre de 2021: "Tenía episodios realmente depresivos y mi madre o mi médico me preguntaban cómo estaba y en lugar de tener que responder en texto, simplemente les enviaba una foto. Era lo más fácil para mí en ese momento porque nunca era capaz de explicar cómo me sentía".

"Simplemente sentía un dolor mental y físico insoportable y debilitante, y no sabía por qué. Eso fue durante los últimos tres años", reveló, y añadió que cuando publicó las fotos fue "para asegurarse de que cualquiera que se sintiera así supiera que estaba bien sentirse así", para romper el esquema de las apariencias en redes, sobre todo, en el caso de las mayores celebrities.

Para ella, el hecho de "poder recordar que hay tanta gente que está pasando por cosas y tiene patrones similares" le conmueve y le hace sentir más arropada: "No sé si eso no es lo que la gente quiere en Instagram, y está bien. No tengo que estar siempre en Instagram. Siento que lo real es lo nuevo real, y eso es lo importante para mí".

"Sentí que era bueno para mí poder decir mi verdad", explicó. "Y en algún momento ya no pude publicar fotos bonitas. Ya lo había superado". Hadid confesó tener días buenos y malos, pero dijo que no se arrepiente de lo mucho que ha compartido en las redes sociales.