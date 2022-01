Chelo García-Cortés recula sobre la venta de su chalet: "Lo he quitado, sé lo que tengo que hacer"

Chelo García-Cortés ha pasado de todo en Sálvame. Ha sufrido bromas de mal gusto, peleas con estilistas e incluso es la protagonista de una de las frases más famosas de la historia de España ("tú y yo, Chelo..." ya sabéis por dónde va, ¿no?). Pero ahora no ha sido ella la protagonista, sino su casa. Su famoso chalet en Castelldefels.

En Sálvame desvelaban que el chalet estaría puesto a la venta en un portal de internet por un precio de 1.395.000 euros. De hecho, los colaboradores del programa respondían, indignados, que por qué no les había confiado algo tan importante de su vida. Pero Chelo, lejos de dar explicaciones, se limitó a decir que la casa ya no estaba a la venta.

"En estos momentos no me interesa venderla" ha comenzado a decir. "Mi casa tiene 300 metros de jardín. La alquilé en el 87. Vendí la casa que compartía con Parada. Pero esta no quiero venderla. Me encanta mi casa. Cuando tome la decisión, lo haré" ha querido zanjar la polémica. "Es mi vida y hago con ella lo que me da la gana".

El programa se ha puesto en contacto con una tasadora para saber si el precio que pedía Chelo en un principio era el adecuado, y no solo era correcto, sino que ha tasado la casa un poco por encima, en un millón y medio de euros. Ante la insistencia de sus compañeros, Chelo se ha mostrado tajante. "Ni tengo por qué contarlo ni nada. Lo puse a la venta. Lo he quitado. No os preocupéis que yo sé lo que tengo que hacer".