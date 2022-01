'Sálvame' habla con el entorno de Ainhoa Armentia e Iñaki Urdangarín: "Lo que tienen que hacer ellos es trabajar"

La relación sorpresa de este inicio de 2022 ha sido, sin duda, la de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia. El que fuera duque de Palma y su compañera de trabajo llevan meses manteniendo una relación sentimental y, tras la publicación de unas fotos dándose la mano, todo ha saltado por los aires.

Sálvame, siempre al filo de la noticia, se ha puesto en contacto con el entorno de trabajo de la pareja para poder recabar información sobre ambos. "Que yo sepa, no está separada. Aunque no nos ha sorprendido. No lo sabíamos, porque no teníamos pruebas, pero sí que no nos ha sorprendido", ha comentado uno de sus compañeros de IMAZ&Asociados.

"Ya sabíamos que sigue viviendo con el marido aunque no vamos allí con ella. Tardamos 5 minutos en ir a un quiosco a comprar la revista. Pero vamos, ellos lo que tienen que hacer es trabajar", ha sentenciado su compañero en el despacho de abogados.

Además, el entorno cercano a la familia de Ainhoa también ha querido hablar sobre lo sucedido. "La familia de Ainhoa está destrozada. No sabían nada. El marido debió de enterarse el mismo domingo, porque el lunes ni siquiera fue a trabajar". Por lo que parece, la relación no solo pilló por sorpresa a la sociedad española, sino también al entorno de los propios protagonistas.