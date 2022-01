Este miércoles, Bob Pop aprovechó su conversación con Ana Pastor en El Objetivo, programa donde colabora, para lanzar un dardo a Movistar, empresa a la que ya criticó el pasado mes de noviembre tras ser despedido.

Todo empezó cuando la presentadora y el guionista empezaron a hablar sobre la polémica que desde hace días persigue al ministro de Consumo, Alberto Garzón, por su opinión sobre la carne española, y que ha levantado una gran polvareda.

El escritor recordó el eslogan que el Partido Popular utilizó para las elecciones autonómicas de Castilla y León, "más ganadería, menos comunismo", y añadió que una afirmación de este tipo le costó su puesto en la cadena privada.

¿Hay realmente una España vaciada o es que la gente de los pueblos se esconde en casa cuando ven políticos cerca dispuestos a posar con sus vacas para la campaña electoral? https://t.co/NPYH2bDyT3 — Bob Pop (@BobPopVeTV) January 20, 2022

"Es un lema que no voy a comentar porque la última vez que en televisión dije 'poco comunismo hay para lo que tendría que haber', me echaron del canal. Así que he dicho: 'Yo del comunismo no hablo'", apuntó.

Este mensaje llegó pocas horas después de que, durante su entrevista en el programa Carne Cruda, defendiera que hablar de su cese era lícito. "Movistar tiene todo el derecho a echarme por su línea editorial y yo a contarlo", expresó.

La primera vez que Bob Pop habló de ello fue tras recoger su Premio Ondas a finales del pasado año, poco después de conocerse que Late Motiv dejaría de emitirse tras más de una década en televisión.

"Movistar tiene todo el derecho a echarme por su línea editorial y yo a contarlo"@BobPopVeTV habla en Carne Cruda sobre cómo fue su salida de Movistar y la influencia de la ultraderecha en los medios.



ESCUCHA el #podcast "Bob Pop: un fuera de serie": https://t.co/TMbPeu2c62 pic.twitter.com/MBYBThKEXg — Javier Gallego Crudo (@carnecrudaradio) January 19, 2022

Después de subir al escenario, el productor agradeció su galardón por la serie Maricón perdido y mencionó su marcha de Movistar+: "También quiero decir que me habría encantado estar allí con ellos ayer, cuando salió la noticia de que Late Motiv se acababa en diciembre, y abrazarlos, pero a mí Movistar me echó antes que a ellos, porque le resultaba incómodo, así que gracias, Movistar".