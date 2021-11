Bob Pop, sobre Movistar: "A mí me echó antes que a los de 'Late Motiv' porque le resultaba incómodo, así que gracias"

En los últimos días ha sido noticia la despedida, que se producirá en diciembre, del programa Late Motiv, espacio que dirige cada noche Andreu Buenafuente en Movistar+.

El programa emitirá su último programa el 23 de diciembre de 2021, según confirmó este lunes Movistar+, después de informar de que su presentador había decidido no renovar su contrato para embarcarse en nuevas aventuras televisivas.

El propio Buenafuente se refirió a la noticia durante su tradicional monólogo de apertura, en el programa de este lunes por la noche: "Hoy se ha sabido que este programa, Late Motiv, acaba con el año", dijo. "En diciembre nos vamos", añadió.

Sobre el programa habló Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop, antiguo colaborador del espacio, que recibió este martes el premio Ondas por su serie, Maricón perdido.

"Maricón perdido nació porque una noche, en Late Motiv de Andreu Buenafuente, yo conté un episodio de mi adolescencia, de los chungos, que hostiaban en el pueblo por ser maricón, gordo y gafotas", contó el escritor.

📽 @BobPopVeTV: "Esta serie está dedicada a todos, todas y todes que no tuvieron el privilegio de poder contar su historia con su voz, a mí me dieron ese privilegio"



🏆#Ondas2021https://t.co/18Y8wR85Ck pic.twitter.com/x6iglNkvZQ — Cadena SER (@La_SER) November 16, 2021

"Aquí estamos, unos años después. Quiero, en primer lugar, agradecer a Andreu Buenafuente y a Late Motiv, y a todos mis compañeros del programa, porque no estaría aquí sin ninguno de ellos. Muchísimas gracias y muchísima suerte", dijo Bob Pop, para luego lanzar un duro ataque a la compañía. "También quiero decir que me habría encantado estar allí con ellos ayer, cuando salió la noticia de que Late Motiv se acababa en diciembre, y abrazarlos, pero a mí Movistar me echó antes que a ellos, porque le resultaba incómodo, así que gracias, Movistar", zanjó.