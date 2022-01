Sánchez insinúa que el bono del alquiler durará más de los dos años anunciados: "Ha nacido para quedarse"

El Gobierno dio ayer luz verde a una de sus medidas estrella para la emancipación de los jóvenes: el bono del alquiler. El Consejo de Ministros aprobó esta ayuda de 250 euros para aquellas personas de entre 18 y 35 años cuyo sueldo no supere los 24.318 euros anuales (tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), una subvención que en principio iba a tener una duración de dos años, aunque podría alargarse. Esa parece, al menos, la intención del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que este martes ha insinuado que el bono irá aumentando el número de personas a las que llegar y los años de vigencia, aunque dependerá del Gobierno que salga de las próximas elecciones generales, programadas para noviembre de 2023.

"El bono del alquiler va a estar vigente, al menos, dos años. Estoy seguro de que ha nacido para quedarse y de que irá extendiéndose y expandiéndose tanto en cantidad económica como en número de beneficiarios", ha señalado el presidente en su visita a Elche (Alicante), donde ha mantenido un encuentro con jóvenes para explicar las medidas relativas a la vivienda. Además del bono, también ha hablado del Plan Estatal de Vivienda (aprobado ayer) y la ley específica la respecto, que ha sido reivindicada de nuevo pese a que las reticencias del Consejo General del Poder Judicial han retrasado su luz verde.

En la actualidad, el presupuesto consignado en las cuentas del Ejecutivo para el bono joven del alquiler es de 400 millones de euros, repartidos entre este año y el siguiente. Esta cuantía permitirá que la ayuda llegue a, según las estimaciones del Ministerio de Transportes, a 70.000 jóvenes durante los próximos dos años. Justamente, esta "limitación" en el tiempo es una de las críticas vertidas a la iniciativa por parte de los sindicatos. Comisiones Obreras señala que al ser una ayuda con fecha de finalización "no ofrece un apoyo continuo en el medio o largo plazo a la población joven".

¿Cómo funciona el bono joven de alquiler que ha aprobado el Gobierno? ¿Cómo funciona el bono joven de alquiler que ha aprobado el Gobierno?

No obstante, la queja principal de la organización es que este tipo de ayudas a los inquilinos "a priori mejoran la capacidad de pago de las personas que demandan una vivienda, pero si no se actúa sobre la oferta de vivienda, regulando la existente y aumentando la oferta asequible, lo más factible es que la mayor parte de estas ayudas acaben en un incremento de los precios".

Asimismo, también señala que el tiempo no es el único límite erróneo, sino que también falla que se fije un máximo de 600 euros por piso (aunque el Gobierno lo negó), una cuantía que se rebaja a los 300 euros si se trata de una habitación. No obstante, las autonomías tendrán la competencia de aumentar estos límites hasta los 900 euros por piso y 450 euros por habitación. Las comunidades también tendrán potestad para regular qué ayudas son compatibles al bono joven y cuáles no. "El alquiler máximo" para sufragar el cual se podrá percibir la ayuda "está topado a 600 euros (900 si así lo acuerdan las comunidades), lo que hará que los alquileres disponibles, especialmente en las zonas de mayor demanda de vivienda, se acumulen en esos límites, cuando no los superen exigiendo un sobreprecio no declarado", alertan desde CCOO.

Una ayuda insuficiente en Madrid y en Barcelona

Con todo, lo que parece seguro es que aunque ese límite de precio se amplíe hasta los 900 euros seguirá siendo insuficiente. Y es que, la oferta de viviendas por debajo de los 600 euros es tan solo del 1,4% en Madrid, mientras que en Barcelona es todavía más escasa, del 0,8%. Según el análisis 'Impacto del bono joven según la oferta y los precios' realizado por Fotocasa, en el caso de que esta limitación se amplíe hasta los 900 euros mensuales, afectará al 29% de las viviendas en renta de Madrid, un porcentaje superior al de Barcelona, donde se sitúa en el 18%.