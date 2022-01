El bono del alquiler será para contratos de hasta 600 euros como tope general pese a que el Gobierno negó ese límite

El bono de 250 euros al mes para ayudar a pagar el alquiler a jóvenes menores de 35 años estará limitado, en principio, a arrendamientos de hasta 600 euros mensuales, una cifra que podrá aumentar hasta los 900 euros solo en caso de que así lo pacten con el Gobierno las comunidades autónomas. Así lo anunció este martes la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, a pesar de que, hace apenas tres meses, el Gobierno negó expresamente que fuera a establecer este tope.

El bono de ayuda al alquiler para jóvenes fue anunciado por primera vez a principios de octubre por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apenas unos días antes de que el Ejecutivo aprobada el anteproyecto de ley de Presupuestos. El Consejo de Ministros en el que el Gobierno dio luz verde a comenzar la tramitación de las cuentas se celebró el 7 de octubre, y en la rueda de prensa posterior al mismo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, concretó que la ayuda estaría "acotada también por el precio del alquiler", con una cuantía máxima de "en torno a los 600 euros".

Apenas unas horas después de esta afirmación de Montero, fuentes oficiales del Gobierno la rectificaron y aseguraron que el bono de ayuda al alquiler no estaría limitado a que el contrato de arrendamiento tuviera un precio inferior a 600 euros. En concreto, los ministerios de Transportes y Hacienda sostuvieron que la ministra había cometido un error en su explicación, y argumentaron que el límite al que Montero había hecho referencia en la rueda de prensa se refería a otra ayuda al alquiler contenida en el Plan Estatal de la Vivienda 2022-2025.

Por ello, lo finalmente aprobado -que desgranó este martes la ministra Sánchez- supone o bien que el Gobierno se desdice de la rectificación a Montero, o bien que la ministra de Hacienda expuso la información correctamente y el Ejecutivo no dijo la verdad al corregirla. Transportes, no obstante, asegura que lo que se quería decir era que no se iba a establecer un límite de 600 euros inamovible e incondicional.

En cualquier caso, la ministra Sánchez concretó este martes que tendrán derecho a percibir esta ayuda al alquiler los jóvenes con rentas anuales inferiores a 24.048 euros que tengan entre 18 y 35 años. Pero también dejó claro que el precio máximo del alquiler para poder optar a la ayuda será de 600 euros por piso, una cuantía que se rebaja a los 300 euros si se trata de una habitación. Las autonomías podrán aumentar estos límites hasta los 900 euros por piso y 450 euros por habitación previo pacto con el Gobierno, y en función de los topes que establezcan (así como de parámetros como la población) el Estado repartirá los 200 millones de euros que ha presupuestado para esta ayuda.