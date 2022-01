La ayuda de 250 euros para el alquiler podrá solicitarse "en dos meses", será retroactiva y llegará a 70.000 jóvenes

Luz verde a una de las medidas estrella del Gobierno para la emancipación de los jóvenes. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el bono joven del alquiler, una ayuda cuya cuantía ascenderá a 250 euros, para aquellas personas de entre 18 y 35 años cuyo sueldo no supere los 24.318 euros (tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). No obstante, la tramitación del bono y las gestiones para ponerlo en marcha harán que no se pueda solicitar hasta dentro de "un mes y medio o dos meses, como mucho". Eso sí, será retroactivo desde el 1 de enero de 2022.

“Hoy lo aprobamos en Consejo de Ministros, ahora tenemos que hacer una conferencia sectorial con las comunidades para fijar los criterios de reparto, que deberán volver a pasar por Consejo”, ha asegurado la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que ha cifrado el plazo para que se abran las convocatorias autonómicas en esos “dos meses”, aunque ha querido destacar que tendrá “efectos” a partir del pasado 1 de enero.

En este sentido, la ministra ha repasado otros requisitos que deberán cumplir los 70.000 potenciales beneficiarios que podrán adquirir dicha ayuda, que contará con una inversión de 200 millones de euros este año y el que viene. Además de fijar el límite de ingresos, el Ministerio también regula el precio del alquiler en este sentido: será de un máximo de 600 euros por piso, una cuantía que se rebaja a los 300 euros si se trata de una habitación. No obstante, las autonomías tendrán la competencia de aumentar estos límites hasta los 900 euros por piso y 450 euros por habitación.