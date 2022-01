El Gobierno dice que "lo más acertado" sería que Djokovic se vacunase, pero no aclara si le obligará para jugar en Madrid

"Lo que tiene que hacer es vacunarse". Así se ha referido la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, al tenista Novak Djokovic, tras la polémica surgida en torno a su deportación de Australia por no hacerlo y el debate abierto sobre si deberá inocularse la vacuna para participar en el Mutua Madrid Open, que se celebrará en la capital entre los meses de abril y mayo. Eso sí, la también ministra de Política Territorial ha recordado que la estrategia que ha seguido España hasta ahora es la de "vacunación sin obligación", sin llegar a aclarar si el tenista podrá jugar el torneo si mantiene su decisión de no vacunarse. Esto último, no obstante, sí ha sido afirmado por el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, que ha declarado que el tenista deberá estar vacunado si quiere participar en el torneo pese a que el Ministerio de Sanidad contempla exenciones médicas para deportistas de élite.

