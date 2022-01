Ayuso advierte a Djokovic: "No comparto su visión de las vacunas. Cada país pone sus normas y hay que cumplirlas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este martes que no comparte la visión del tenista serbio Novak Djokovic sobre las vacunas contra la Covid-19 y ha advertido que "cada país pone sus normas y hay que cumplirlas". Además, ha defendido la postura de Australia de expulsar al tenista serbio.

Así se ha manifestado Ayuso al ser preguntada por la prensa, en un acto en el Hospital del Henares, por la polémica en torno al tenista y su expulsión de Australia, donde iba a participar en una competición, al no estar vacunado contra el coronavirus.

"No comparto su visión acerca de las vacunas. Yo respeto a cada uno, pero las normas están para cumplirse y cada país es soberano para establecerlas así como cada administración", ha sostenido la líder regional.

Quien también hablado sobre el caso del tenista serbio ha sido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que ha advertido que "Djokovic tendrá que venir vacunado si quiere competir" en el Mutua Madrid Open que se celebrará del 26 de abril al 8 de mayo.

"Yo no dudo de la calidad tenística de Novak Djokovic, porque eso es suficientemente contrastado, pero sí que desde el punto de vista sanitario si no está vacunado no podrá participar en un torneo en Madrid, puesto que las normas están para cumplirlas y las tienen que cumplir todas las personas que vengan a disputar este torneo", ha subrayado Ruiz Escudero.

Por su parte, el portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, aseveró este lunes que si el tenista juega el torneo madrileño sería "un gran reclamo" para la capital, aunque a continuación precisó que será el Gobierno de la Nación "el que en su momento diga si cumple con los criterios de entrada".

Posteriormente, Almeida se reconoció como un "firme defensor del proceso de vacunación" y manifestaba que no ve ejemplar la conducta de Novak Djokovic en Australia pero que "tendría derecho a jugar (el Open de Madrid) según las normas de la ATP".

No podrá jugar Roland Garros

El Gobierno francés, que hace una decena de días había señalado que Djokovic podría participar en el torneo de Roland Garros aunque no estuviera vacunado, ha rectificado y avisa de que todos los que compitan tendrán que tener la pauta completa, igual que se exigirá al público y a los profesionales implicados.

La rectificación llegó de la mano de la ministra de Deportes, Roxana Maracineanu, en la noche del domingo al lunes, horas después de que el Parlamento adoptara definitivamente el proyecto de ley que impondrá un certificado de vacunación para muchas actividades de la vida social, lo que incluye asistir a espectáculos deportivos.