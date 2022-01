Jennifer Lopez confiesa el origen de sus repetidos "ataques de pánico"

Es difícil imaginarse a Jennifer Lopez paseando sola por las calles de Nueva York. En una entrevista de 2015 para AOL Build, un miembro de la audiencia qué haría si pudiera pasar un día sin ningún paparazzi y ella respondió: "Creo que simplemente caminaría por las calles todo el día, sola, de un lado a otro, comprando, tal vez sentada en la terraza de un café". Una respuesta sencilla pero que cimenta muy bien sus últimas declaraciones, en las que ha hablado sobre sus ataques de pánico.

Charlando con la revista W, la estrella de On the floor o El anillo ha hablado sobre las presiones de su trabajo, su apretada agenda en lo que respecta a su música y a sus negocios. Un día a día a veces tan estresante que ha llegado a padecer en más de una ocasión uno de estos episodios repentinos, lo que le ha llevado a desvelar de dónde provienen.

Fue en el año 1997, justo tras protagonizar la película Selena. De por sí ya se sentía abrumada por ser la protagonista absoluta del film, pero es que supuso un punto de inflexión en su vida porque la gente comenzó a reconocerla por la calle y a acercarse sin su permiso, algo que llegó a volverse muy, muy incómodo.

"Nunca había pensado en la fama hasta que hice Selena. Después de esa película, comenzaron los ataques de pánico. Recuerdo estar paseando por la calle y que alguien me gritase '¡Jennifer!'. Y yo no sabía quién era esa persona. Corrí hasta casa. A partir de ese momento, me di cuenta de que no podría estar nunca más sola en público. No creo que haya estado sola en la calle en más de 20 años", se ha lamentado.

Esto entronca en aquello que contase en su libro True Love, en los que comentó que fueron precisamente estos ataques de pánico los que acabaron por hacer que aclarase su situación con Marc Anthony, casi obligándola a tomar la decisión de separarse. "Mi corazón me latía fuera de mi pecho y sentía que no podía respirar. Me consumía de miedo y ansiedad", reveló entonces.