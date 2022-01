La nueva edición de Secret Story, con personajes anónimos, está funcionando casi tan bien como la de los famosos. Una de las concursantes que más ha llamado la atención ha sido Cora, la barcelonesa de 25 años que se define como "una personaja". Pero, sobre todo, su hermano, Jonathan, que se ha convertido en la auténtica estrella.

Su participación en el programa de Viva la vida, donde realizó una entrada apoteósica, además de un mensaje de amor y apoyo al colectivo LGTBI, se ha vuelto viral en redes. Tanto es así que el joven ha sido invitado por Terelu Campos y María Patiño a su nueva sección Sálvame Lemon Tea. Y, claro está, la ha liado.

"Menudo personajazo", han sido las primeras palabras de la hija de María Teresa Campos. Jonathan ya explicó que había tenido cáncer de testículo y que tenía un huevo de goma. "Hago con él lo que la gente no hace con los originales", explicó en Viva la vida. Así, la presentadora ha querido preguntarle por ello. "No me puedo quedar sin saber qué es lo que haces con el huevo de goma".

"Te lo puedo contar aquí detrás si quieres, en los camerinos", le ha respondido Jonathan, ante la sorpresa de María Patiño, que ha querido defender a su compañera: "A mi Terelu me la dejas". "¿A ti también? Porque yo tengo para todas", ha respondido Jonathan.

"Qué dirías a la gente que piensa que eres más chulo que un ocho" o "¿De dónde sacas esa energía?" han sido otras preguntas de las colaboradoras. Jonathan se ha levantado de la silla y ha querido lanzar un nuevo mensaje positivo: "A mí me queda bien esto de ser una estrella. Hay que tener personalidad y amor. Mucho amor. O vivimos la vida con intensidad o qué hacemos".