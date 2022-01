Jonathan se convirtió en el protagonista de la primera gala de la edición de anónimos de Secret Story por su peculiar imagen y la emoción que mostró durante todo el programa.

Las redes sociales se llenaron de comentarios en el que le juzgaron por su físico lleno de tatuajes y su origen de barrio, y él ha querido responder a esas críticas mostrando su verdadero yo en Viva la vida.

"Yo tuve cáncer de testículo, en el huevo izquierdo. Yo tengo un huevo de goma, pero yo con ese huevo de goma hago lo que la gente no hace con sus dos huevos originales", ha revelado.

"A mí se me ha tachado de que si voy puesto, que si voy muy drogado... Claro que me drogo, ¿y sabéis cuál es mi mayor droga? Cada vez que sale el sol cada mañana, y me hace sentir vivo. Esa es mi mayor droga", respondió.

El joven aprovechó su intervención en el programa para lanzar un mensaje cargado de positividad, dejando asombrados a todos los colaboradores que se encontraban en plató.

"Mientras respiremos hay que ser felices, hay que sonreír. La vida ya es lo suficientemente cruel, y aquí hemos venido a convertir lo cruel que es la vida en amor", expresó.

"A mí me podéis tachar de lo que queráis, me podéis intentar hundir, pero cuando un clavo sobresale, lo normal es que lo intenten incrustar otra vez en la madera. Pero yo no soy un clavo, yo soy Jonathan Vaquero y he venido a mostrar mi corazón, guste o no guste. Por mucho que intentéis hundir con excesivos comentarios, vamos a vivir, ¿o no ha servido de nada la pandemia? Hay que ser felices", concluyó.