Anabel Pantoja, al fin, ha regresado a Sálvame. La que fuera colaboradora habitual del programa, dejó Sálvame para centrarse en sus negocios y su firma de joyas. La sobrina de Isabel Pantoja era una de las colaboradoras más queridas del programa y dejó un enorme hueco que ha sido difícil de llenar. Con motivo del estreno de Sálvame Lemon Tea, Anabel Pantoja ha vuelto al programa y se ha mojado con todos los temas sobre su familia.

Sobre lo primero que ha querido opinar es sobre la docuserie de Julián Muñoz. "Para mí la docuserie... pues he visto algunos titulares que me han parecido innecesarios. Si este señor no hubiera estado con Isabel Pantoja, no se le hubiera hecho un documental. Habría sido solo un alcalde corrupto. Isabel, dentro de lo que cabe y a pesar de todo, sigue dándole de comer. Todo es para dejar mal a Isabel y por dinero".

Pero no solo ha tenido palabras hacia el que fuera alcalde de Marbella. También ha querido hablar sobre su relación con Kiko Rivera. "Con Kiko la verdad es que no tengo relación. Ahora mismo es inexistente. Yo siempre le desearé el bien a toda la gente que quiero, pero no estoy dentro de su familia. Es algo que él ha decidido y lo respetaré".

Por último, también ha querido pronunciarse sobre Roxana Luque, la madre biológica de su prima Isa Pi que, recientemente, ha insistido en que quiere reconciliarse con su hija. "Esta señora de Perú ... Mi prima solo tiene una madre. Y se llama Isabel Pantoja. Que se quede en su país. Que es precioso, que es maravilloso. Pero que deje en paz a Isa. Una señora que quiere venir a recuperar qué. ¡A recuperar nada".