Lydia Lozano, como siempre, no gana para disgustos. Lo que parecía que iba a ser un fin de semana de emociones fuertes ha acabado trayendo más sombras que luces a la popular colaboradora de Sálvame. Su mercadillo solidario para ayudar a los afectados por el volcán de La Palma la ha acabado por enfrentar con varios de sus compañeros de plató y el giro más sorprendente lo ha protagonizado con Anabel Pantoja.

La sobrina de Isabel Pantoja abandonó Sálvame hace tiempo para centrarse en sus proyectos personales, pero sigue manteniendo el contacto con sus excompañeros. Lydia, que preguntó a casi todos para que donaran ropa para su mercadillo, también habló con Anabel. Esta insistió en que toda su ropa la tenía en Canarias y que, con tampoco tiempo, no podía darle nada. Así lo ha contado Lydia en el programa. "Toda la ropa la tiene en Canarias. Eso me dijo Anabel Pantoja".

El problema es que la excolaboradora, a través de otra persona, escribió a Jorge Javier Vázquez diciendo que Lydia mentía, y que nunca le había pedido ropa para el mercadillo. Lydia Lozano, sorprendida y anonadada, empezó a buscar los mensajes que se intercambió con Anabel para dejar claro quién de las dos estaba mintiendo, ante la estupefacción del resto de colaboradores.

Lydia descubre la prueba del delito GTRES

Después de unos minutos de tensión y de poner en duda la verdad de Lydia, la colaboradora ha conseguido encontrar los mensajes que se intercambió con Anabel Pantoja y, entre ellos, un audio. "Yo te lo doy si tuviera todo en Madrid. Lo tengo todo en Canarias. Aquí no tengo nada. Yo en Canarias te doy una maleta llena" se ha podido escuchar en el plató de Sálvame. Al final, Lydia ha conseguido dejar claro que ella no mentía y, pese a que Jorge Javier no ha conseguido contactar con Anabel, se ha conseguido desvelar la verdad. ¿Seguirán enfrentadas las dos por el mercadillo solidario tras este cruce de mensajes?