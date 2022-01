Roxana Luque, madre biológica de Isa Pantoja, se mete en política: quiere ser congresista de Perú en 2026

Hay dos grandes exclusivas en la entrevista que ha concedido Roxana Luque, la madre biológica de Isa Pantoja, al youtuber Juancavlog. La primera de ellas es que no pierde la esperanza de volver a reconciliarse y abrazar a su hija -quien en estos momentos se encuentra enfrascada en la lucha familiar entre su hermano, Kiko Rivera, e Isabel Pantoja tras el documental sobre Julián Muñoz-; la segunda, sin embargo, es totalmente inesperada, porque asegura que quiere entrar en política.

"Mi infancia fue muy dura, muy precaria. Vivía con mis padres, éramos muchos hermanos y ellos no nos podían dar todas las comodidades. Mi madre era ama de casa y mi padre trabajaba como peón de obra. Con un sueldo tan bajo no nos podía mantener a todos. Había mucho cariño y éramos felices, pero en lo económico nuestra situación era muy precaria", comienza relatando su vida, porque entendiendo su pasado se llegará hasta sus planes de futuro.

"Dejé los estudios en segundo de secundaria, cuando tenía unos 13 años: necesitaba trabajar y ayudar a mis hermanos en su alimentación. A los 14 años me fui a Lima, donde vive una tía mía que tenía una tienda de ropa y le ayudaba. Luego me independicé y trabajé muchos años como niñera", sigue explicando, añadiendo que ha "retomado la secundaria", dado que nunca la terminó. "Acabo el año que viene y me gustaría estudiar enfermería, es lo que más me gusta. Nunca es tarde, si no lo hice antes es porque no podía económicamente", añade.

Y precisamente por haber tardado tanto tiempo en cumplir su sueño, quiere ayudar a más personas como ella desde un puesto de poder. "Soy una más en el Perú que no pudo estudiar y quisiera llegar al poder legislativo, poder representar a toda esa gente. Por eso me gustaría postularme al congreso, si Dios quiere, en el 2026", asegura sobre las próximas elecciones en el país sudamericano.

EXCLUSIVA Entrevista a Roxana Luque Madre Biológica de Isa Pi “ NO ME JUZGUEN SIN CONOCERME “https://t.co/YaGSdsQXu8 pic.twitter.com/fhsYRwxell — JuancaVlog (@JuanCar57137852) January 14, 2022

Además, el entrevistador quiso saber qué es lo que más deseaba Roxana Luque en la vida. La respuesta de la madre de Chabelita es de las que no necesita ser explícita para hacerse entender. "¿Lo que más anhelo en la vida? Ahora no lo puedo decir. Lo que más deseo en el mundo te lo puedes imaginar... Ojalá pueda producirse algún día", ha dicho sobre reconciliarse y abrazar a su hija.

"No pierdo las esperanzas. Solo espero que pase un poco más de tiempo... Ya no depende de mí, depende de Dios y de algunas personas... Bueno, de una persona en especial. No puedo hablar más. Pero las esperanzas no las pierdo, sigo pensando todos los días en ello", ha declarado, así como finalmente ha respondido ante una de las mayores críticas que se hicieron cuando concedió una entrevista en Telecinco tras la mayoría de edad de Isa Pantoja: si lo hizo por dinero o por reconciliarse.

"Obviamente, por lo segundo. Si se hubiera tratado de dinero no hubiera esperado tanto tiempo, a que Isa cumpliera 18 años, sino que lo habría hecho antes. Yo ahora, económicamente, estoy mucho mejor. Estoy bien, quiero terminar de estudiar y ser alguien en la vida", ha finalizado.