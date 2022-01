Iker Casillas está trabajando en este nuevo capítulo de su vida, algo que ya ha demostrado. Tras su separación con Sara Carbonero, continúa adelante y apunta fuerte: ahora es un "icono" para la marca de lujo Bulgari.

Dejando atrás su emblemático paso por el Real Madrid y la Selección Española, el futbolista se retiraba acarreando sus problemas de salud. Ahora, da pie a este nuevo proyecto donde ha posado para Bulgari y ha querido acercar a sus seguidores un poco más a él, enumerando a algunos de sus referentes.

"La fuerza de un icono no está en su influencia si no en su inspiración. Redescubriendo mis iconos con Bulgari", ha añadido en su Instagram, donde no ha tardado en subir el post de la marca bajo la admiración y aplausos de compañeros y seguidores. "El icono eres tú", añade uno de sus fans.

Hablando desde futbolistas, pasando por influencias de la moda, hasta iconos empresariales para "poder ayudar a muchos que quieren empezar una nueva faceta y que puedan ir desarrollándola poco a poco, gracias a esa ayuda".

No se ha olvidado de mencionar a David Beckham, el exfutbolista inglés a quien ve con grandes ojos. "Muy adelantado a su tiempo, un jugador fantástico y muy buen tipo", sobre quien admira su presencia y su forma de vestir.