Tamara Gorro confiesa que, aunque ahora no se encuentra bien, su intención es "morir junto a Ezequiel Garay"

Tamara Gorro no atraviesa su mejor momento. La empresaria avisó el pasado mes de diciembre que estaba recibiendo atención psicológica por un problema de salud mental y, poco después, llegó la noticia de su ruptura con Ezequiel Garay, con el que todavía se ve en el futuro.

La influencer, de 34 años, ha transmitido a la prensa su deseo de retomar la relación con el futbolista tras doce años de relación y dos hijos en común. "Nuestra intención es morir juntos, ya está. Lo que pasa es que ahora me veis muy flojita. Me he propuesto, por mis narices, salir de esta. Y voy a salir".

"No estoy bien. Desde hace tiempo, no lo estoy", ha admitido la valenciana, poniendo en valor la importancia de cuidar la salud mental a manos de profesionales, tal y como ella lleva haciendo desde hace meses: "Ahora estamos en el camino. Quiero curarme".

Gorro espera sentirse mejor la próxima semana, pues no quiere sentirse cabizbaja el día de su cumpleaños. "Voy a sonreír, aunque me ponga dos pinzas. Y estoy planteándome tomar una decisión. Cuando hable con mi terapeuta quizá lo haga, y seguramente me irá muy bien", ha sentenciado.

La empresaria se vio obligada a lanzar un mensaje a sus seguidores el pasado martes, ya que se mantiene ausente más ausente que de costumbre: "Sé que entendéis que esté desaparecida o, mejor dicho, menos activa. Es normal, estoy un poco en mis horas muy bajitas. Yo siempre digo que todo el mundo tiene momentos buenos y momentos malos, pero joder, cuando vienen los malos parece que vienen todos de golpe. Yo ya he cubierto el cupo del 2022".

En sus stories de la red social, Gorro dijo que está yendo por buen camino en su deseo de recuperarse: "Cada vez estoy mejor, me estoy adaptando. A la vez me he marcado un objetivo porque yo siempre digo una cosa: nos tenemos que permitir el estar mal. No hay nadie indestructible, y si lo hay que me lo presenten. Pero también tenemos que tener un límite de decir 'hasta aquí y hacia delante'".