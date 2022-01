Julián Muñoz, tranquilo ante la emisión de su docuserie: "No voy a verla, sé perfectamente lo que va a salir"

Este viernes a las 22 horas será el estreno de la docuserie de Julián Muñoz, donde el expolítico hablará tanto de su pasado al frente de la alcaldía de Marbella como de su relación con Isabel Pantoja.

Parece que la emisión de este programa no ha gustado demasiado a la tonadillera, que aseguran que "le dio un ataque de pánico". Y, aunque Isa Pantoja y Asraf Beno desmintieron que estuviera tan mal, lo cierto es que parece estar más intranquila que su protagonista.

Julián Muñoz asegura a La Razón que no está preocupado, pues, como el propio título dice, no busca "una venganza, sino contar la verdad". Por ello, parece que ni siquiera se sentará a ver su propia docuserie.

"No me hace falta ver el programa, conozco perfectamente lo que va a salir y a las personas que aparecen en él", declara. Además, el citado medio asegura que Isabel Pantoja ha dado orden a sus abogados de que no pierdan detalle del programa para denunciar cualquier comentario que atente contra su honor e intimidad.