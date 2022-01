El estado de salud de Isabel Pantoja es de "extrema gravedad": "Le dio un ataque de pánico" al oír a Julián Muñoz

Esta semana, varias periodistas de El programa de Ana Rosa han señalado que el estado de salud de Isabel Pantoja es de "extrema gravedad", habiendo padecido incluso un "ataque de pánico" al enterarse de que Julián Muñoz iba a hablar de ella en su docuserie.

"No paraba de decir que qué más le puede pasar, se acaba de morir mi madre, no tengo a mi hijo, tengo una ruina por todo lo alto y ahora este señor vuelve a salir a remover cosas", declaró Marisa Martín Blázquez.

La periodista describió la situación, asegurando que "hubo gritos, momentos de ansiedad y además algo que a ella le afecta especialmente, que se vuelva a recordar el momento cárcel con respecto al caso Malaya".

"La situación es muy delicada, hasta el punto de que podría haber sucedido... no vamos a ponerle nombre, han hablado de ansiedad. Pero ahora mismo lo recomendable es que no esté sola", afirma Pilar Vidal en Viva la vida. "Hay que ver las señales de la gente para que luego no vengan los arrepentimientos. Ahora más que nunca los necesita".

"No ha tenido un ataque de ansiedad, ha tenido algo lo suficientemente grave como para que no esté ni un minuto sola en Cantora", confirma Isabel Rábago, tras desvelar que Agustín Pantoja tuvo que llamar a su médico de confianza para paliar la situación.

"Su estado de salud es muy delicado. Se encuentra muy débil física y mentalmente. No se encuentra bien", han reconocido fuentes cercanas a la revista Semana. "Kiko le ha hundido en la miseria. "Tiene mucho encima, lo de su madre ha sido un palo muy duro, pero era algo que desde hace tiempo sabía que iba a ocurrir, pero lo de su hijo la ha hundido. Eso es algo de lo que no se va a reponer nunca".

Luis Rollán se ha mostrado "bastante preocupado y triste", reconociendo que tiene intención de ponerse en contacto con ella y de animar a que Kiko Rivera también lo haga.

"Me cuentan que Isabel no está bien" y le confirman fuentes cercanas a la cantante que es cierto lo que han adelantado las compañeras de El programa de Ana Rosa.

Pese a hacerse público su grave estado de salud en los últimos días y que tanto sus hijos, Kiko e Isa Pantoja, como su sobrina Anabel Pantoja son conocedores de ello, ninguno han acudido a verla a Cantora.