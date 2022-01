Isa Pantoja desmiente los rumores sobre el estado de salud de su madre: "Está todo bien"

Isabel Pantoja no pasa por su mejor momento, pues, tras el enfrentamiento con su hijo, sus problemas económicos y juicios pendientes y la muerte de su madre, ahora se enfrenta a lo que Julián Muñoz pueda decir de ella en la nueva docuserie que se emitirá en Telecinco.

Todo ello le habría provocado un "ataque de pánico" y "ansiedad", tal y como apuntó Marisa Martín Blázquez en El programa de Ana Rosa, donde calificó de "grave" el estado de salud de la tonadillera.

Su yerno, Asraf Beno, habló sobre ello este fin de semana en Viva la vida, pero le quitó hierro al asunto: "No está en buena situación, pero tampoco es tanto como lo pintan".

"Está en una situación delicada, no está bien del todo pero está todo controlado. No está sola, Agustín está con ella todo el día y cuida de ella", añadió el prometido de Isa Pantoja. "Está mal, en una depresión, pero no en ese sentido".

Por su parte, la hija de la cantante habló con ella por teléfono, algo que la dejó "más tranquila", además de que la joven tiene intención de ir a visitarla a Cantora. Aun así, no ha querido pronunciarse y ha preferido simplemente aclarar a los reporteros que "está todo bien" con respecto a la salud de su madre.

Pero, aunque no haya hablado, sí que parece tener mucho de contar, o eso dejó entrever en sus stories de Instagram: "Si supierais cuántas veces he intentado escribir todo por aquí y lo he borrado después de escuchar tantas estupideces. Es que no puedo. Solo diría: madre no hay más que una".

Durísimos momentos para Isabel Pantoja. Y es que según hemos sabido en los últimos días la tonadillera está atravesando por una situación crítica y hay máxima preocupación en torno a su estado de salud. "No debería estar sola en ningún momento y su círculo más cercano ha llamado a Kiko Rivera y a Isa Pantoja para que corran a Cantora al lado de su madre, que les necesita más que nunca" desvelaban en el programa 'Viva la vida' el pasado sábado, insinuando que el estado de la tonadillera es más grave de lo que pensamos. Kiko Rivera evita las preguntas sobre el estado de salud de su madre.

