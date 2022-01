La familia Pantoja no pasa por su mejor momento. Ni siquiera la Navidad ha conseguido que Isa y Kiko arreglen sus diferencias. Tras el fallecimiento de Doña Ana, Isabel Pantoja tampoco pasa por su mejor momento y ha preferido no ver a su hija durante la época navideña.

Pese a que Isa había manifestado su intención de ir a visitar su madre en Nochevieja y, si era posible, tomarse las uvas junto a ella y su hijo Alberto, finalmente, la joven ha confirmado, en El programa de Ana Rosa, que no acudió a Cantora ya que su madre "no está en situación de celebrar nada".

Como deseo para este 2022, Isa ha pedido "salud y que de alguna manera se puedan solucionar algunas cosas" puesto que "no vale la pena estar enfadados eternamente", puesto que "todo tiene su momento y cuando las partes se enfadan está el momento de no dar el brazo a torcer. Pero, al fin y al cabo, lo que tenemos es una familia".

La pequeña de los Pantoja ha recalcado que ella se encuentra bien con su madre y que no ha podido estar con ella en estas fiestas, aunque sí ha podido felicitarle el año. Isa ha apuntado, además, que su madre le ha pedido que no fuera a verla: "No le apetece, ahora mismo, ver a nadie ni estar con nadie. Ha sido un año muy duro para todos, pero mi madre está en Cantora y de ahí no sale. No hace otra vida que no sea eso, así que continuamente está recordando todo lo que le ha pasado".

La joven ha explicado que envió un mensaje a su madre y que esta le contestó deseándole mucha salud para todos y explicando que estaba deseando verlos. También ha comentado que sigue hablando con ella, pero no va a comentar absolutamente nada del contenido de la conversación.