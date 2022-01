Los desalojados de la nave de Badalona acampan enfrente: "No tenemos donde dormir y nos quedaremos aquí"

Buena parte de los desalojados de la nave de la calle Progrés de Badalona han pasado la noche en la plaza Contonifici del barrio del Gorg, justo delante del inmueble. "No tenemos donde dormir y nos quedaremos aquí", ha explicado Ansoumani Kouyate, un joven de Guinea Conakry.

La acampada tiene lugar en contra de la voluntad del consistorio, que este jueves, en voz de su alcalde, Rubén Guijarro, dijo que no permitiría este tipo de asentamientos. Aun así, la Guardia Urbana los ha dejado pasar la noche y solo ha estado presente en el lugar para vigilar que no hubiera incidentes. La mayoría de los desalojados había pedido, sin éxito, ayuda a compatriotas que viven en otras naves o incluso en pisos, pero no encuentran, por ahora, un espacio donde realojarse.

Por otro lado, de la ayuda que les ofrece el Ayuntamiento de Badalona desconfían, y la mayoría tiene miedo de dirigirse a la administración porque no tienen la situación regularizada en el país. De hecho, los servicios sociales municipales solo atendieron a seis personas este jueves y todas rechazaron pernoctar en el centro de acogida municipal de Can Bofí Vell.

Dos de los acampados, tapados con mantas. ACN

Este viernes un equipo de servicios sociales especializado en personas sin techo trabaja con el colectivo para continuar buscando soluciones a la situación, según han explicado fuentes municipales. En la acampada de la plaza Contonifici, sin embargo, la sensación que tienen muchos de los desalojados de la nave es de abandono.

La primera noche al raso, explican, ha sido "muy fría" y admiten que les ha costado mucho coger el sueño. "No se puede dormir con este frío. Te tienes que intentar calentar andando y yendo de aquí a allá", detalla Ansoumani Kouyate. El joven guineano vive con desesperación la nueva situación, que asegura que es peor que las ya malas condiciones del interior de la nave.

Durante la noche, y también esta mañana, la Guardia Urbana de Badalona vigila la plaza. Los acampados detallan que ha habido dos patrullas y un furgón vigilándolos, mientras que esta mañana ya quedaba solo una patrulla haciendo tareas de vigilancia. La noche ha transcurrido sin incidentes destacados y solo se les ha advertido en alguna ocasión por poner música o hacer ruido.

El Ayuntamiento de Badalona no explica cuál es la estrategia policial respecto a la acampada después de que este jueves el mismo alcalde de la ciudad, Rubén Guijarro, explicara en una comparecencia ante los medios de comunicación que no permitiría ninguna acampada ilegal en la ciudad. Al menos esta primera noche, se ha hecho la vista gorda.