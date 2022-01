Jorge Javier revela la mala predicción que le dio una vidente para 2022: "Dice que voy a tener un declive profesional"

"Yo tengo muy claro que, antes de que me echen, me quiero ir yo", fue lo que Jorge Javier Vázquez declaró recientemente en un podcast de Telemadrid, palabras que luego matizó, pues quiere seguir en televisión. Sin embargo, parece que una vidente le vaticinó todo lo contrario.

"Yo creo que hay un momento en el que la gente dice basta, hasta aquí, pero creo que todavía no ha llegado", aclaró después en la Cadena SER, donde acudió a presentar su obra, Desmontando a Séneca.

Y es que, entre sus ausencias por las vacaciones de Navidad, sus proyectos teatrales y que no presenta la segunda edición de Secret Story, muchos son los que elucubran sobre el presente y el futuro del catalán en la televisión, especialmente tras las últimas polémicas que ha vivido, como el reproche a Paloma García-Pelayo o el enfrentamiento con Lucía Pariente y Alba Carrillo.

Pero lo cierto es que el de Badalona aún tiene futuro en Mediaset, y lo demuestra tomándose con humor este tipo de elucubraciones. Por ello, en su último artículo en Lecturas ha hablado de las malas predicciones que le hizo una vidente sobre su carrera televisiva, entre otras cosas.

"Según sus vaticinios, el 2022 va a ser un año durante el cual me convendría no salir de casa. Dice que voy a tener un declive profesional, que una persona de la cadena me va a traicionar", relató. "Una persona del Gobierno me va a retirar su apoyo, no voy a triunfar como actor, no me va a salir pareja aunque la eche de menos por las noches y me tendré que conformar con aventuras en las que prime el sexo".

"Vamos, que según ella voy a tener otro año más o menos de mierda", resumió. "Hurgando en sus predicciones, asegura que a lo mejor mi declive será momentáneo. Vaya, hombre. Tampoco hay que ser bruja para decir eso. Con estar al tanto de las audiencias ya vale".